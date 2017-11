Lidé budou stolovat s klapkami na očích

Žďár nad Sázavou – Již podeváté se letos koná kampaň Týden rané péče, která má za cíl zvýšit povědomí veřejnosti právě o rané péči. Tato bezplatná terénní sociální služba podporuje rodiny, do nichž se narodilo dítě s postižením. Práce s rodinami pak probíhá v případě zájmu klientů až zhruba do sedmi let věku dítěte.

Služeb rané péče využívá rovněž rodina malého Honzíka ze Stonařova.Foto: Deník / Nedělková Jana

Kampaň se letos koná v době od 7. do 13. října po celé České republice a nabízí veřejnosti různorodý program plný přednášek, besed a netradičních zážitků. Do akce je zapojeno i žďárské detašované pracoviště Střediska rané péče SPRP, pobočka Brno, jež pomáhá rodinám malých klientů, kteří trpí zrakovým nebo kombinovaným postižením. Pro veřejnost je připravena akce s názvem NEVIDÍM a přesto mi chutná. „Návštěvníci žďárské kavárny U bílé kočky a černého psa, která se nachází na Havlíčkově náměstí, zjistí, jaké to je povídat si, jíst a pít s klapkami na očích,“ popsala Lucie Špuláková, koordinátorka sociální služby žďárského detašovaného pracoviště. Lidé, kteří si chtějí roli nevidícího vyzkoušet, mohou do kavárny dorazit ve čtvrtek 9. listopadu mezi jedenáctou a devatenáctou hodinou. Na místě budou přítomny rovněž poradkyně rané péče, které zájemcům zodpoví případné dotazy. „Součástí akce je i dobrovolná aktivita – namažte si svoji bagetku s klapkami na očích a podpořte symbolickou částkou ranou péči,“ dodala Lucie Špuláková. Stejná akce - i s totožným názvem, se uskuteční ještě v Jihlavě v Kavárně Paseka v Helenínské ulici, a to 10. listopadu mezi čtrnáctou a dvacátou hodinou.

Autor: Jana Nedělková