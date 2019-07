Žďársko, Vysočina – Na Vysočině už začaly žně. První obilí sklízeli pěstitelé hned na začátku prázdnin tradičně v jižně položených regionech sousedících s jižní Moravou.

Žně na Třebíčsku. | Foto: Deník/Kamil Černý

Už v prvním červencovém týdnu vjely kombajny do polí na Třebíčsku a také na Žďársku. „Také mě to překvapilo. Nečekal jsem, že by na Vysočině mohly žně začít tak brzy,“ komentoval zprávu o začátku sklizně obilí v regionu hned na prahu července Vlastimil Vaněk z Okresní agrární komory Jihlava, který postup hlavních žňových prací každoročně monitoruje na celé Vysočině.