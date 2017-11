Letošní Vánoce oslaví Radek Jaroš s kamarády v Antarktidě

Nové Město na Moravě – Novoměstský horolezec Radek Jaroš, který je známý tím, že své výstupy absolvuje bez použití kyslíkového přístroje a pomoci výškových nosičů, začal poté, co se mu podařilo získat Korunu Himálaje, kompletovat i Korunu světa. Ve své „sbírce“ má nyní už vrcholy čtyř světadílů – Evropy, Severní Ameriky, Asie a Austrálie.

Radek Jaroš. Foto: ČTK/ Roman Vondrouš

„Samozřejmě že v tomto případě už nejde o žádné extrémní horolezectví jako tomu bylo v případě Koruny Himálají. Ale mám za sebou už Mount Everest, na ten jsem vylezl hned na začátku, a ten se počítá do obou korun. Vloni jsem byl na Denali a na kolech jsme z Nového Města na Moravě vyrazili i na Elbrus, nejvyšší horu Evropy,“ začal vypočítávat zdolané cíle Radek Jaroš.

„A počítám do toho také Mont Blanc, i jeho vrchol jsem zdolal. Někdo tvrdí, že je nejvyšším vrcholem Evropy, jiní zase říkají, že jím je Elbrus. Tak jsem vylezl raději na oba,“ doplnil novoměstský profesionální horolezec.

Letos jeho expedice vyvolané zájmem o získání Koruny světa pokračují. „V letošním roce jsem zatím byl pouze v Austrálii na nejvyšším vrcholu tohoto malého kontinentu, kterým je Mount Kosciuszko. Ale 13. prosince odlétám ještě do Antarktidy,“ prozradil Radek Jaroš.

Nejvyšší vrchol ledového kontinentu, který hodlá horolezec v nejbližších dnech navštívit, je Mount Vinson. V Antarktidě letos stráví Radek Jaroš i vánoční svátky. A oslaví tam také Silvestra. „Na Vánoce budu mít zaručeně sněhu dost,“ usmál se držitel Koruny Himálaje.

Na svou loňskou výpravu na nejvyšší horu Evropy, na Elbrus, si novoměstský horolezec přizval i svou partnerku Olgu Růžičkovou. Na výpravu vyjížděli na kole, slavnostní start se uskutečnil v novoměstské Vysočina Areně. V případě letošní expedice do Antarktidy svou přítelkyni ale raději nechá doma. „To není pro ženské,“ prohlásil Radek Jaroš. „Ale sám o svátcích rozhodně nebudu, jedu tam s kamarády,“ dodal.

Výstup na Mount Vinson ukončí horolezcovo letošní kompletování Koruny světa. Další horu do své „sbírky“ přidá Radek Jaroš až v následujícím roce. „Minimálně jeden nebo dva kopce ke Koruně světa přidám, ovšem přiznám se, že zatím ještě nemám jasno v tom, který to bude. Počítám, že pojedu také do Himálají. Ale nevím, jestli tam polezu na nějaký kopec nebo budu dělat dotáčky svého materiálu ke Koruně Himálaje,“ poznamenal novoměstský horolezec.

Zmiňované dotáčky by měly doplnit Jarošův film nazvaný Cesta vzhůru, který byl poprvé publiku představen v roce 2015. Dokument pojednává o zdolávání vlastních limitů a také o kompromisech a ceně, kterou je nutné za to zaplatit.

„Dokument se podle mě nevěnoval horám tak, jak by si to zasloužily. Během svých pětadvaceti expedic jsem nasbíral hodně filmového materiálu a tak bych rád ještě udělal ještě jeden dokument. Bude záležet i na tom, zda se mi podaří sehnat peníze,“ podotkl Radek Jaroš.

Koruna světa

Korunu světa získá ten, komu se podaří stanout na nejvyšších vrcholech všech kontinentů světa. V Asii je to Mount Everest, v Jižní Americe Aconcagua, v Severní Americe Denali, v Africe Kilimanjaro, v Evropě se o prvenství přetlačují Elbrus a Mont Blanc. Do Koruny světa patří také Mount Vinson v Antarktidě, Puncak Jaya v Oceánii a Mount Kosciuszko v Austrálii. Radek Jaroš je držitelem Koruny Himálaje – zdolal všech 14 osmitisícovek.