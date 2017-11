Letošní Spolubál podpořila i Martina Sáblíková

Nové Město na Moravě – Celkem devět neziskových organizací, které působí v Novém Městě na Moravě nebo jeho blízkém okolí, spojilo opět své síly a uspořádalo v sobotu 11. listopadu již pátý Spolubál. Akce, jež si během uplynulých let získala řadu příznivců, se letos nesla v černobílém duchu. To bylo patrné nejen na výzdobě kulturního domu, ale i na oblečení návštěvníků.

Spolubálu a především činnosti pořádajících neziskovek tentokrát vyjádřila podporu velmi významná osobnost. „Jsme rádi, že nás v našem úsilí letos podpořila i rychlobruslařka Martina Sáblíková a věnovala do dražby svoji závodní kombinézu, ve které závodila na mistrovství Evropy, stala se mistrní světa a vyhrála Světový pohár v rychlobruslení. Martinu jsme samozřejmě zvali i na Spolubál, ale bude v tomto čase závodit, proto se omluvila. Máme prý vyřídit alespoň její pozdrav. Všem účastníkům Spolubálu vzkazuje, že je ráda, že mohla aktivity novoměstských neziskovek takto podpořit,“ vyjádřil se Tomáš Blažek ze Sdružení Krajina - jedné z pořadatelských organizací.

Kombinézu se nakonec podařilo šťastnému vítězi po dramatické „bitvě“ vydražit za sedm tisíc korun. Vyvolávací cena činila tisícikorunu. Výtěžek z dražby poputuje na vytvoření odpočinkového místa v Novém Městě na Moravě. A jak bude vypadat? „Organizátoři Spolubálu, skupina novoměstských neziskových organizací, se rozhodli, že vysadí strom. Takový Spolustrom.

A aby strom nebyl jen takový osamocený, přidáme ke stromu lavičku. Spolulavičku,“ popsal za organizátory Vojtěch Zikmund z Domácího hospice Vysočina. Místo pro setkávání místních bude vytvořeno i jako poděkování Novému Městu na Moravě, jež letošní akci podpořilo štědrou dotací.

O předtančení se na Spolubále postaraly novoměstské moderní gymnastky pod vedením Lenky Zdražilové. Velký ohlas sklidilo rovněž defilé pořádajících neziskovek, které bylo vzhledem k datu 11. listopadu a tedy i svátku svatého Martina opravdu tematické. Symboličtí Martinové na svých koních se utkali v Černobílých dostizích. A ve skutečně vyrovnaném závodu nakonec zvítězili zástupci Sdružení Krajina.

Jako na každém správném plese nemohla ani na tomto chybět tombola, bohaté občerstvení a především dobrá muzika. První částí bálu provedl tanečníky Big Band Chrudim, po půlnoci pak nastoupila brněnská sestava Zelená pára, která svůj styl definuje jako party rock a pop. „Z plesu jsem nadšená, letos jsem tu už potřetí. Líbí se mi, že to není taková tlačenice jako na některých velkých plesech, a člověk si může pořádně zatancovat. Navíc tu vládne pohodová atmosféra a letos mě nadchla i muzika, hlavně kapela Zelená pára to opravdu roztočila. Škoda, že hrála až po půlnoci a my jsme si ji nemohli pořádně užít,“ nechala se slyšet Hana Coufalová z Nového Města na Moravě.

Velký úspěch měla rovněž plesová kavárna, kde si přítomní mohli kávu a něco sladkého na zub vychutnat při hudbě nadějného novoměstského pianisty Máry Klapky a dalších muzikantů. „Byla jsem opravdu moc překvapená muzikou v kavárně. Nečekala jsem, že tak mladí kluci to dokážou takhle rozjet a předvést opravdu ohromující výkon. Nakonec jsme je s mužem vydrželi poslouchat více než hodinu a na dění v sále si ani nevzpomněli,“ popsala Ivana Hrozková ze Žďáru nad Sázavou.

Pátý Spolubál pořádalo Sdružení Krajina, LDT Maracaibo, Novoměstské sociální služby, Portimo, Klub seniorů Nové Město na Moravě, Domácí hospic Vysočina, Lysina Lenina, Tělovýchovná jednota Nové Město na Moravě a Český svaz včelařů.