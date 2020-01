„Každý rok je v Novém Městě na Moravě věnován nějakému tématu. Vloni to byl rok Karla Němce, předtím rok malířů. Rok 2020 je věnován obětem holocaustu a výročí ukončení druhé světové války,“ řekl novoměstský starosta Michal Šmarda.

První připomínka zmíněného výročí se uskuteční hned 10. ledna, a to slavnostním otevřením ulice Bradyových, která bude neustálou symbolickou vzpomínkou na osudy jedné ze dvou novoměstských židovských rodin.

V březnu bude novoměstský rok osvobození pokračovat projektem Memento a koncertem s příznačným názvem Pamatuj!

V dubnu naváží Novoměstští hlavními oslavami spojenými s promítáním filmu Ležáky nebo vernisáží tematicky laděné výstavy v Horáckém muzeu. Na místním Vratislavově náměstí se dokonce objeví vojenské ležení doplněné maketou letadla.

Rok osvobození pak bude pokračovat květnovými oslavami, při nichž nebudou chybět pietní akty, koncerty ani ekumenická bohoslužba. Horácká galerie připravuje také panelovou výstavu věnovanou rodině Bradyových, která bude navíc doplněna promítáním filmu o Haně Brady, dívce, která se nevrátila.

Tematicky zaměřené roky se v Novém Městě na Moravě opakují již několik let. „Vždy je to spojeno s nějakým významným rodákem nebo třeba skupinou rodáků. V roce 2015 to byli například sochaři. Pokaždé se snažíme téma připomenout i nějakou významnou aktivitou, v roce Karla Němce vznikla například jeho lavička. V roce sourozenců Křičkových byla zase na Maršovské rychtě umístěna pamětní deska připomínající slavné sourozence,“ vysvětlil novoměstský starosta.

„Rok 2021 bude pro změnu rokem divadel,“ prozradil Michal Šmarda.