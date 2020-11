„Naše urologická ambulance se zapojuje prodloužením ordinační doby k vyšetření objednaných pacientů. Vzhledem k pandemické situaci ale nebude probíhat žádný doprovodný program a bohužel nemůžeme navýšit ani počet vyšetření v takovém rozsahu, jako poslední roky,“ uvedla mluvčí novoměstské nemocnice Tamara Pecková.

Preventivní vyšetření se v urologické ambulanci uskuteční ve středu 25. listopadu od 14 do 16 hodin. Důležité je předchozí objednání. „Alespoň den před domluveným vyšetřením je třeba navštívit dopoledne naši urologickou ambulanci k provedení odběru krve a moče. Zájemci o preventivní vyšetření se mohou objednat na čísle recepce 566 801 203. Na vyšetření je nutné přijít v dohodnutý čas, aby se čekárna neplnila a zájemci o vyšetření se tam zbytečně nepotkávali,“ upozornila mluvčí nemocnice.

„Vyšetření prostaty je vhodné u mužů starších padesáti let, kteří nebyli během posledních dvou let vyšetřeni. Na prevenci by určitě měli myslet i muži nad pětačtyřicet let v případě, že byl jejich blízkému příbuznému diagnostikován karcinom prostaty. Vyšetření varlat není věkově limitováno,“ doplnil její slova urolog novoměstské nemocnice Jiří Janů.

Nemocnice Nové Město na Moravě se v předchozích dvou letech připojila k charitativní akcí Movember. Skupinové holení vyneslo pro Nadační fond Muži proti rakovině finanční prostředky ve výši 130 tisíc korun. „Novoměstská nemocnice hned dvakrát uspěla se žádostí o grant od Nadačního fondu Muži proti rakovině. V loňském roce jsme získali částku 102 tisíc pro patologii a urologii a letos nám byl schválen grant ve výši 225 tisíc. Urologové loni pořídili laparoskopické nůžky a laparoskopický bipolární elektrokoagulační grasper, letos si mohli zakoupit přístroj k provádění plazmakinetických endoskopických operací prostaty a endoskopických operací odstranění nádorů z močového měchýře,“ připomněla Pecková.