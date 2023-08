Když ráno přicházím k vykopávkám u třebíčského kostela svatého Martina, abych si tu aspoň na jeden den zkusil práci archeologů, šéfarcheolog Aleš Hoch se mnou nedělá žádné cavyky. „Vezměte si reflexní vestu, tady máte krumpáč a lopatu a budete kopat. Abyste vy i čtenáři viděli, že archeologie není jen jemná práce,“ říká s milým úsměvem a vráží mi do ruky zmíněné nářadí.

O to se posléze dělím s parťákem Bohoušem. Rychle si potykáme a já se při ohánění krumpáčem vyptávám, cože to vlastně kopeme. Prý musíme odstranit zeminu z okolí zdi, kterou archeologové odkryli v minulých dnech a o níž dosud nikdo neměl ani tušení. Zeď vede kamsi pod kostel. „Nejspíš do krypty,“ domnívá se Hoch, který stojí vedle nás.

To vzbudí pozornost i ostatních archeologů. „Tak to se těším, třeba tam něco bude. Rád tam vlezu,“ říká jeden z nich.

Hoch mu ale oponuje. „Já tam teda určitě jako první nepůjdu. Vlézt do tři sta let nevětrané krypty, to fakt nechceš,“ podotýká vedoucí archeologů.