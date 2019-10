Nové Město na Moravě – Návod pro ženy, jak se nechat rozmazlovat a přitom pomoci i svému zdraví, nabízejí Dita Hrubcová a Jana Prokopová z Nového Města na Moravě.

Třídenní kurz potrvá od pátku až do neděle. | Foto: archiv Dity Hrubcové

„Organizujeme pro ně pobytový víkend nazvaný Tajemství pánevního dna. Jde o třídenní kurz, trvá od pátku až do neděle. Ženy seznámíme jak se školou pánevního dna, tak i s aromaterapií – co to je, jak a jaké olejíčky používat, jaké jsou esence ženství a podobně. Pro zájemkyně máme připravené voňavé meditace, masáže a další. Celý pobyt je doslova nabitý nejrůznějšími aktivitami,“ popsala kurz akreditovaná lektorka Školy pánevního dna Dita Hrubcová.