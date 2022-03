Právě v Třebíči zatím jako na jediném místě na Vysočině funguje i pomoc ukrajinským ženám s gynekologickými problémy. Nabízí ji Centrum péče o ženu, kde pracují čtyři ženští lékaři a čtyři další odborníci, jako jsou třeba porodní asistentky.

„Já osobně maturoval z ruštiny, na Ukrajině jsem také několikrát byl a vždycky jsme se domluvili. Ani u nás zatím ale žádná z těch žen nebyla,“ uvedl gynekolog Karel Janíček, který Centrum vede.

Na Vysočině však stále není jediný dětský lékař, který by se do programu zapojil. Pro východní část kraje jsou tak nejbližší pediatři například v Brně, pro západní v Jindřichově Hradci, Kolíně či Chrudimi. Seznam ordinací, které poskytují pomoc uprchlíkům, lze najít na adrese www.lekariproukrajinu.cz. Není ale úplný, lékaři do něj neustále přibývají.