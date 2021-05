Místní rodák Vincenc Navrátil si mlýnek dělal původně pro radost. "Od malého klapajícího kolečka až k několika desítkám postaviček, které tam nakonec byly. Po něm provozoval ještě mlýnek jeho syn Adolf, ale rodina nakonec mlejnek darovala novoměstskému Horáckému muzeu,“ popsal anabázi soukolí s figurkami starosta Víru Ladislav Stalmach.

Vírská rodačka Milada Ondráčková si původní mlejnek ještě dobře pamatuje. „Jako malí jsme se na něj chodívali dívat. Nejvíc se nám samozřejmě líbila kadibudka. A taky čert a koza. Původní mlýnek byl podstatně větší, než je ten současný,“ zavzpomínala.

Mlejnek se nakonec z Víru odstěhoval do Horáckého muzea. Místní se s tím ale nemínili smířit. „Přišlo mi nemístné, že vírský mlejnek je v Novém Městě. Ale nedalo se nic dělat, rodina jim ho darovala. Takže jsme se rozhodli nechat si udělat repliku," vysvětlil Ladislav Stalmach.

Původně stával mlýnek na Rovečínském potoce. Replika už má stanoviště jiné. „V těch místech není silnice právě bezpečná a na mlýnek se jezdila dívat spousta lidí. Tak jsme zvažovali, kam ho přestěhovat. Získali jsme pozemek s domem u Bystřičky, tak jsme se rozhodli umístit jej tam,“ řekl Ladislav Stalmach.

Nebylo to ale tak jednoduché. Chalupa, kterou obec získala, nebyla v nejlepším stavu, hodně se na ní podepsala povodeň, která domek vytopila. „Nechali jsme domek zbourat a na jeho místě jsme postavili nový. Je to náš povodňový dům,“ usmál se vírský starosta.

K domku patřila zahrada a právě tam se Vírští rozhodli umístit i legendární mlejnek. „První představa byla obnovit původní náhon. To by ale bylo finančně velmi náročné. Takže jsme to trochu obešli a voda, co pohání mlejnek je čerpána čerpadlem,“ prozradil Ladislav Stalmach.

Obec chystá i novinku v podobě další figurky, která zatím na mlejnku chybí. „Bude to flašinetář. A udělá nám ho pan Filip, který nám kopii mlejnku vyrobil,“ sdělil Ladislav Stalmach.