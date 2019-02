Vír – Přípravy na start lezecké zimní sezony na ledové stěně ve Víru na Bystřicku jsou již v plném proudu. Současné mrazivé počasí organizátorům nyní přeje, a tak využívají k ledování každou volnou chvíli. „Začali jsme v pátek 18. ledna kolem osmé hodiny večer a kromě nedělního odpoledne, kdy se trochu oteplilo, teče voda v podstatě neustále,“ informoval za provozovatele Slávek Matuška.

Podmínky jsou teď podle něj ideální, v noci na pondělí teplota spadla až na minus dvanáct stupňů Celsia. „Chceme toho proto maximálně využít. Pokud se předpověď meteorologů vyplní a bude mrznout i během týdne, v což doufáme, myslím si, že by se v sobotu 26. ledna už mohlo začít lézt,“ nechal se slyšet Matuška s tím, že aktuální informace zájemci naleznou na webových stránkách ledové stěny www.ledovastenavir.cz a na jejich facebooku.

Atrakce na břehu Svratky, která je cílem příznivců ledolezení z celé republiky, v tomto roce navíc slaví už desáté výročí své existence. Při této příležitosti provozovatelé stěny zvažují průzkum zápisů v návštěvních knihách a následné vyhodnocení nejčastějších návštěvníků.

Chybět ale letos nebudou ani dvě tradiční akce. Pokud to klimatické podmínky a situace na stěně dovolí, opět se o víkendu 9. až 10. února uskuteční ve víru metodický den ledolezení s Českým horolezeckým svazem, kdy budou moci zájemci využít bezplatnou pomoc a rady profesionálních instruktorů. Hned o následujícím víkendu, konkrétně v sobotu 16. února, bude ledem pokryté skalisko u řeky Svratky patřit soutěžnímu klání Vírský cepín. V závodu v ledovém lezení na rychlost je úkolem soutěžících, již jsou rozděleni na mužskou a ženskou kategorii, překonat stanovenou cestu v co nejkratším čase. Registrace účastníků bude probíhat od devíti hodin ráno do půl jedné odpoledne. Ve třináct hodin pak odstartuje kvalifikační klání. V osmnáct hodin začíná finálový souboj žen, přibližně o půl hodiny později pak změří své síly muži.

Příznivci ledolezení nebo lidé, kteří by si chtěli tuto aktivitu jen vyzkoušet, se ke stěně dostanou po silnici II/388. V obci Vír se pak u mostu přes řeku Svratku musejí vydat směrem na Hluboké a po zhruba 650 metrech zaparkovat po levé straně silnice. Ledová stěna se totiž nalézá na pravém břehu a přístup k ní je pouze přes mostky pro pěší. Ti, kteří nemají horolezecké vybavení – mačky, cepíny, helmy a úvazky, si jej mohou za úplatu zapůjčit z tamní půjčovny.