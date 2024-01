Ani mrazivé počasí neodradilo hrstku odvážlivců od koupání v rybníku Medlově. Do díry vysekané v ledu se nořili smělí muži i ženy. Teplota pod bodem mrazu jim strach nenahnala. Naopak.

Ledové koupání v Medlově. | Video: Deník/Helena Zelená Křížová

Koupání si užívali stejně jako ti, kteří k rybníku míří v letní sezóně. „Bylo to skvělé, jen nám pak přimrzala chodidla k ledu,“ pochvalovali si otužilci, kteří vlezli do ledové vody. Koupání si vychutnávali i přes to, že mnozí přihlížející vrtěli nad jejich počínáním hlavou. „Brrr, já bych tam nevlezla ani za nic,“ nechala se slyšet jedna z návštěvnic Medlova Petra Uvírová.

Přestože do ledové vody vlezlo jen pár nadšenců, novinkou, kterou byl nový borůvkový likér Mertilus, nepohrdl nikdo. Slavnostní degustaci stejně jako koupací akci pro návštěvníky připravil Hotel Medlov.

Přípitek k poctě prvorepublikových lyžařů, kteří jsou s Medlovem již devět desítek let neodmyslitelně spojeni, zahřál a potěšil. Pětice vyvolených si navíc užila přípitek podávaný symbolicky na historické dřevěné lyži.

Likér Mertilus sklidil u přítomných velký úspěch. „Tohoto nápoje jsme ve spolupráci s Little Urban Distillery vytvořili pouze velmi malé množství. Omezený počet lahví o objemu 654 mililitrů ukrývá symboliku v pořadí šestého společného produktu, postaveného na základech pátého ročníku Medlov Kontryhel Ginu 2023, a v něm čtyři měsíce macerovaných borůvek ručně sbíraných v lesích Žďárských vrchů kolem Medlova a Sázavy,“ prozradili tajemství nového likéru, vyrobeného k poctě medlovských lyžařů, spolumajitelé Medlova Klára, Jan a Martin Piskořovi.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni