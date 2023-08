Úpadek budovy nese nelibě bývalý zaměstnanec Hynek Žerava. S léčebnou dlouhodobě nemocných má spojených padesát let svého života. Ani v důchodu neudělal za svým oblíbeným místem tlustou čáru. Bydlí totiž od něj pár metrů. „Zavření je škoda. Bylo to ideální prostředí na léčení plicních neduhů. Je tady speciální mikroklima,“ vzpomíná. Žerava už nevěří, že by zažil návrat sanatoria na výsluní. Po letech chátrání je komplex opět na prodej. Deník zjistil, že se o něj uchází hned několik zájemců.

O prodej nemovitosti se současně stará společnost Handel reality a production. Podle obchodního ředitele Petra Charváta projevilo zájem o léčebnu na Buchtově kopci už šest zájemců. „Jsou tam jak čeští, tak zahraniční investoři. Zatím jsme se nedohodli na finální kupní ceně, ale jednání pokračují. Odkup každopádně vidím nadějně. Kdyby to tak nebylo, tak v jednání ani nepokračujeme,“ komentuje realitní expert.

Nejsou to přitom první prodejní veletoče. Léčebna přestala fungovat v roce 2011. Kraj Vysočina se dalších pět let snažil objekt prodat. Tehdy stál komplex okolo třiceti milionů korun. Nakonec po letech průtahů sanatorium získala firma Bantico. Od té doby však prostory nenašly žádné veřejné využití. Nyní je prodejní cena vyšší.

Léčebna na Buchtově kopci chátrá. Nedaří se ji prodat

Hynek Žerava stále nedokázal zavření přijmout. „Nechápu, že se to zavřelo. Za mě je to obrovská škoda. Někteří bývalí pacienti se sem vraceli i po letech. Aby zavzpomínali na staré časy. I když jde život dál a někteří našli uplatnění jinde, tak máme takovou hlášku. Není to špatné, ale Buchťák to není. Pro mě to bylo určitě nejlepší místo,“ popisuje muž, který pracoval v sanatoriu jako šéfkuchař.

Sám se občas po areálu projde, přesto z pohledů podle jeho slov potěšení nemá.

„Vidím, jak to všechno chátrá a rozpadá se to. V paměti si chci radši udržet starší a radostnější vzpomínky. Vybavuji si, jak to tady žilo, jak byli lidé šťastní, když jim někdo pomohl. Vraceli se znovu a znovu. A vlastně to všechno nakonec přišlo vniveč,“ porovnává minulost se současností člověk, který je už s léčebnou na Buchtově kopci neodmyslitelně spjatý.

Prohlédněte si na videu bývalé plicní sanatorium na Buchtově kopci.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

I další lidé, kteří žijí poblíž, areál stále navštěvují. Zkracují si tudy cestu lesem nebo chodí na houby.

„Je hrůza, co se tady s tím stalo, že to někdo dopustil. Občas sem někdo zajede posekat trávu nebo stromy. Jenže to je všechno,“ vypráví Deníku houbař, který v blízkosti areálu našel několik klouzků a bydlí v nedalekých panelových domech. „Jsem zvědavý, jestli se to ještě někdy změní k lepšímu,“ dodává muž.

Plicní sanatorium na Buchtově kopci v Daňkovicích na Žďársku



Kde stojí: Sanatorium stojí v katastru obce Daňkovice vedle silnice, které propojuje obce Sněžné a právě Daňkovice. Areál léčebny se rozléhá na jižním svahu Buchtova kopce. Poblíž je autobusová zastávka a dva panelové domy.



GPS lokace: 49.6535594N, 16.1356397E



Kdy a kým byla postavena: Brněnská Sociální pojišťovna koupila pozemky na Buchtově kopci ještě před druhou světovou válku. V roce 1939 zahájila stavbu dětské plicní ozdravovny. Důvodem výběru lokality byly v hodné klimatické podmínky k léčení. Kvůli válce začal areál sloužit německým Hitlerjugend.



Kdy a jakou zažila největší slávu: Největší slávu sanatorium zažívalo po druhé světové válce až do devadesátých let. Léčili se tam astmatici, i nemocní s tuberkulózou a dalšími plicními neduhy. Po revoluci mířili do léčebny i pacienti ze zahraničí.



Současný stav: Sanatorium přestalo oficiálně sloužit v roce 2011. Několik let se pak komplex snažil prodat Kraj Vysočina. To se nakonec podařilo. Areál však od té doby chátrá. Nyní je sanatorium opět k mání. Areál s pavilony se rozkládá na devatenácti hektarech pozemků.