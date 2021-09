A co má Jaroslav Němec k jídlu nejraději? „Mám moc rád halušky ovocné knedlíky a steaky,“ svěřuje se rekordman.

Zdravou stravu se ve všední dny snaží dodržovat. „O to víc se pak těším, až zhřeším na závodech v pojídání. Ty bývají většinou o víkendech,“ vysvětluje maxijedlík.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.