Kvůli stavbě obchvatu uzavřou od pondělí část silnice u Osové Bítýšky

Řidiče jedoucí ze Žďáru nad Sázavou do Osové Bítýšky čeká dopravní komplikace. Od 10. května až do do 13. června totiž dojde z důvodu výstavby obchvatu Osové Bítýšky k uzavírce části silnice první třídy I/37.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Ondřej Littera

Uzavřený bude jak průtah Osovou Bítýškou, tak také odbočka k vlakové zastávce. Značená objízdná trasa povede po nově vybudované části obchvatu. Ze stejného důvodu budou dočasně přemístěny i zastávky autobusů. Cestující budou nastupovat a vystupovat v zálivu na silnici II/390.