Nové Město na Moravě - Už třetí zima prověřuje rozhodnutí novoměstské radnice požádat o výjimku a udržovat některé vybrané silnice ve městě v zimním období solením. Tato volba rozdělila Novoměšťany na dva tábory, jedni hlasovali pro chemický posyp, druzí preferovali inertní materiál. Ani tři zkušební roky názory místních nesjednotily.

Údržbu komunikací solením praktikuje novoměstská radnice na několika místech. Kromě ulice Masarykovy (na snímku), Tyršovy a Křičkovy se chemickým posypem udržuje také třeba ulice Smetanova nebo Makovského. | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

Jako problematické se letos ukázaly přilehlé ulice, kam se na kolech aut sůl zanáší. „Já jsem hlasoval v anketě, kterou tehdy vyhlásilo město, pro to, aby se solilo. I když někteří upozorňovali na skutečnost, že sůl ničí pneumatiky a obuv. Jsem s tím docela spokojený, ale ještě lepší by bylo, kdyby se solilo po celém městě," vyjádřil se Roman Kučera z Nového Města na Moravě.

Oponenti naopak tvrdí, že v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, do níž město patří, by se neměly silnice solit vůbec a volili by spíše inertní posypový materiál.

Praxe ukázala, že udržování ulic různorodými materiály nemusí být vždy a všude účinné. „Do přilehlých ulic, které solené nejsou, se sůl dostává na kolech aut, které tak vyjíždí hluboké koleje. Okolo nich je pak zledovatělý sníh, který brání vozidlům se z vyjetých kolejí dostat. To je poměrně velký problém," popsal situaci starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

S průjezdností ulic, které jsou v zimě udržovány chemickými materiály, je radnice spokojena a stejný názor zastávají i mnozí obyvatelé města. Naopak na navazující úseky jsou slyšet často slova hany a to hlavně z úst řidičů. „Každý den jezdím domů přes Nové Město a musím říct, že za kolejemi směrem na Sněžné, bývá silnice naprosto příšerná. Hluboké koleje, které tam vznikají kvůli natahané soli, jsou velký problém zvláště pro řidiče začátečníky nebo pro ty, kteří tak často nejezdí. Vždycky čekám, kdy se tam něco stane," nechal se slyšet Kamil Černý ze Svratky.

Představitelé Města jsou si situace vědomi a budou se ji snažit řešit. „Jakmile skončí zima, tak ji vyhodnotíme a pokusíme se společně najít nějaké řešení. Jinak si lidé na sůl nijak nestěžují. Mají spíše estetické výhrady, nestěžují si na to, že bychom někoho poškodili tím, že solíme," řekl Michal Šmarda.

Stále ale probíhají diskuse o tom, jestli by nebylo lepší udržovat silnice pouze inertním materiálem. „To je ale věc názoru, je to tak půl napůl," dodal místostarosta Nového Města Stanislav Marek.

Používání chemických prostředků při zimní údržbě silnic v Novém Městě bylo ministerstvem životního prostředí povoleno už v roce 2009. Novoměstští zastupitelé se ale nakonec na solení vybraných ulic tehdy nedohodli.

Poprvé byl tento materiál vyzkoušen v ulicích města v zimě 2012/2013. I tehdy se názory na zimní údržbu různily. Lidem se nelíbila zejména rozsolená břečka, která zůstávala na chodnících. „Loňská zima byla velmi netypická, proto z ní nemáme žádné výstupy. Ta stávající by nám mohla napovědět více," podotkl novoměstský starosta.