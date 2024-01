Hned několik kusů masa našla na přelomu roku ve Žďáře Zdena Vencelidesová. „Poházené byly na různých místech. Byly to kusy kuřecího masa, nejspíš s nějakým jedem. Tato situace se děje opravdu často. Jednou do až dvakrát do týdne něco najdu. Často slýchávám od známých, že také něco našli,“ poznamenala pejskařka.