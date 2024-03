Velkomeziříčský zámek se o velikonočních svátcích vyladí do jarní atmosféry. Díky květinovým vazbám dýchne na návštěvníky slavnostní nálada, kterou si budou moci vychutnat od Velkého pátku až do Velikonočního pondělí.

Návštěvníci se seznámí nejen s historií zámku, ale budou si moci prohlédnout i květinové vazby, které na míru přímo pro každou místnost vytvořily profesionální floristky. Květiny jsou většinou umístěny ve sbírkových vázách či džbánech, které jsou obvykle uloženy v prostorách depozitáře.

Lidé na zámku se také mohou těšit na stůl prostřený míšeňským porcelánem doplněným figurkami ze stejné porcelánky. Nechybí ani tradiční symboly Velikonoc, jako jsou větvičky kočiček, skořápky vajec či zdobené kraslice.

Šlechtické salony s velikonoční výzdobou bude možné navštívit od 29. března do 1. dubna, a to od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. Otevřená bude také výstava fotografií Jakuba Střechy.