„Po desetiletích zmizely z náměstí Republiky desítky betonových květináčů lemujících celou jednu stranu náměstí. Květináče ani výsadba v nich ale nepřijde vniveč. Necelou stovku květináčů si odvezli zájemci, kteří se o ně přihlásili, a dvaadvacet těch nejvíce poškozených město zlikviduje,“ informoval mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček.

„Životaschopné keře a stromy z květináčů byly vysazeny po městě,“ dodal.

Betonové květináče byly doplněny lavičkami, které využívali místní i návštěvníci k odpočinku. Ty zmizely spolu s nádobami na zeleň. Na jejich místo byly dočasně umístěny lavičky a odpadkové koše z městského mobiliáře.

Zbrusu nové budou nainstalovány až poté, co proběhne rekonstrukce náměstí. „Květináče byly už dávno přežitkem, ale to, že jsme odstranili, neznamená, že nemohou nalézt své další využití. Stejně tak by byla věčná škoda ničit vzrostlé keře a stromky, které v květináčích byly. Jejich záchrana byla samozřejmostí. Ostatně to není poprvé, například za městským úřadem stojí odnedávna strom, který musel být ze svého původního místa odstraněn,“ uvedla místostarostka Žďáru nad Sázavou Ludmila Řezníčková.