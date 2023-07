/FOTO, VIDEO/ Kvůli kůrovci mají cyklisté omezený přístup do dvou singletracků v Cyklo aréně Vysočina poblíž Nového Města na Moravě. Lesníci musí vytěžit dřevo, které škůdce nakazil. Kvůli bezpečnosti je proto do odvolání uzavřený zelený handy trail a zároveň jsou částečně nepřístupná místa modrého trailu.

Kůrovec cyklistům zablokoval dva singletracky u Nového Města na Moravě | Video: se souhlasem Martiny Jordán

Do Cyklo arény Vysočina s oblibou jezdí Antonín Nedvěd. „Nejoblíbenější single track mám zrovna v Novém Městě na Moravě, protože není tak náročný. Jezdím tam tak jednou do měsíce. Nemám totiž tolik času. Uzavírání tratí mě mrzí. Byla by škoda, kdyby zaniklo něco tak úžasného, co je kousek od Třebíče,“ uvedl cyklista.

Podle Martiny Jordán z informačního centra Nového Města na Moravě budou úseky stoprocentně zprovozněné do konce roku. „Je potřeba vyčistit stromy napadené kůrovcem. V současnosti je kvůli tomu uzavřena část modrého single tracku. Ten úsek by mohl být vyčištěný do konce týdne, ale potom se bude pokračovat dalšími místy. Ta situace se neustále mění. Aktuální informace máme na webu. Ostatní traily jsou normálně otevřené,“ řekla Deníku s tím, že tracky nejsou zpoplatněné.