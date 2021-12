Policie na Vysočině. Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Jaroslav Loskot

Mobil v záchodě i vypadlá protéza

Například žďárští strážníci čas od času řeší situaci, kdy někdo zůstane zamčený v areálu poutního kostela na Zelené hoře. „Není to příliš časté, ale stává se to,“ pokrčil rameny Martin Kunc, vedoucí žďárské městské policie. Příchozí se na Zelené hoře většinou „zapomenou“ v ambitu, když se tudy procházejí, kochají se prostředím a zapomenou na čas. „I když správci areál kontrolují, než zamknou vchody, může se stát, že jdou třeba stejným směrem jako návštěvník, kterého neslyší ani nevidí před sebou,“ dodal vedoucí strážníků.

Tamburína zaseklá na hlavě i mobil v toaletě. I to řeší muži zákona a hasiči

Další situace pak zná bývalý policista Antonín Křoustek, kterému lidé volají do známého spolku Nebojte se policie. „Těch případů je celá řada. Zvláštností byl senior, který říkal, že se mu utopil mobil v záchodě a to zrovna v době, kdy se měl spojit se vzdáleným příbuzným. Jinému seniorovi spadly zuby, když přikládal, do kamen,“ vyjmenoval pro Deník Antonín Křoustek.