Obecní úřad sídlí v budově bývalé školy. Budova byla postavena v roce 1807. Původně byla dřevěná. V roce 1811 byla zbourána a na jejím místě vystavěna jednopatrová škola. Přístavba a celková oprava byla provedena v letech 1919 a 1920. Svému účelu sloužila škola až do roku 1973. Nyní je sídlem obecního úřadu a byly v ní zřízeny i čtyři bytové jednotky.

V roce 1900 byla na místě po vyhořelém statku vystavěna kaple svaté Anny. Kdysi už v obci kaple zasvěcená svaté Anně stávala, byla však zbourána v roce 1790.

Se stavbou borovnického evangelického kostela se začalo v roce 1886. Místní obyvatelé tehdy na stavbu vybrali osm set zlatých. Postavil jej stavitel Veselský z Poličky. U kostela se nachází i církevní hřbitov. „Máme katolickou kapličku a evangelický kostel. Vesnice byla vždycky spíš evangelická,“ připomíná starosta Borovnice Edvard Holeš.

Čím v poslední době Borovnice žije?

Snažíme se udělat každým rokem něco. Teď jsme třeba přestavovali hasičárnu. Starou jsme zbourali a postavili novou. Nahoře v patře je i společenská místnost. Kulturní dům nemáme, takže jsme si poradili jinak. Až to situace dovolí, tak si ji lidé mohou třeba pronajmout na oslavy a podobně.

V Borovnici je hodně hasičů?

V podstatě je Borovnice samý hasič. Ve sboru jsou tři čtvrtiny obyvatel obce. To je dobře, protože se mimo jiné účastní organizace kulturních a sportovních akcí. A pak tu máme i několik sportovních oddílů.

Je něco, co místní obyvatele trápí?

Jsme v zátopové oblasti a to má vliv na rozvoj obce. A nemáme dost peněz na vodovod a kanalizaci. Ani jedno v obci nemáme. A stálo by to hodně milionů.

Jste malá obec, dosáhnete vůbec na nějaké větší dotace?

Mohli bychom. Ale ani osmdesát procent z třiceti milionů by nás asi nezachránilo. Pořád by to z našeho přibližně dvoumilionového rozpočtu byla příliš velká částka. Už jsme si vzali úvěr na hasičárnu a ten budeme asi třicet let splácet. Jinak to ale nejde.