„K přihlášení do soutěže nás vyhecovaly kolegyně z mateřské školy, které vloni skončily na třetím místě. Přihlásily jsme se tedy do kategorie nejlepší moderní bezmasý pokrm,“ prozradila prvotní impuls k absolvování kuchařského klání vedoucí školní jídelny Jaroslava Bílá.

Bezmasá jídla prý mezi školními dětmi nepatří právě k těm nejoblíbenějším. „Děti na to z domu nejsou zvyklé a bezmasá jídla nechtějí jíst. My jsme chtěly dokázat, že takovéto pokrmy jsou také velmi dobré a stojí za to, aby je každý ochutnal,“ podotkla Jaroslava Bílá.

V celostátním kole se utkalo deset finalistů a zástupkyně novoměstské jídelny skončila ve své kategorii na krásném čtvrtém místě. „Každý z nás si mohl vybrat, jaké jídlo chce uvařit. Já jsem zvolila papriky plněné rýží, žampiony a hlívou, a k tomu jako přílohu teplý zelný salát s tofu. Máme to i v nabídce naší kuchyně, vaříme to pravidelně,“ vysvětlila Zdena Řádková.

Každý z finalistů měl za úkol uvařit patnáct porcí zvoleného pokrmu. Porotci kromě ochutnávání každého z finalistů osobně vyzpovídali. „Ptali se nás, odkud jsme, kolik vaříme jídel i na postup vaření zvoleného pokrmu,“ řekla Zdena Řádková.

Porotu, v níž kromě profesionálních kuchařů a nutriční terapeutky zasedala také herečka Markéta Hrubešová, zaujalo v případě jídla od novoměstské kuchařky především použití hub. „Ze všech soutěžících je do bezmasého jídla použila jako jediná. A stejně tak tofu. Z toho byli porotci doslova nadšeni,“ pochválila svou kolegyni Lenka Dostálová, která ji spolu s vedoucí školní jídelny jela na pražskou soutěž podpořit.

Kuchařské klání ženský „trojlístek“ z Nového Města inspirovalo, ale také poněkud zklamalo. „Bylo trochu nefér, že společně s námi soutěžil i zástupce z jídelny soukromé školy, který používal jiné, dražší suroviny, než je možné používat v klasickém školním stravování. Kriteria tak nebyla pro každého stejná,“ postěžovala si Lenka Dostálová.

Přestože ne vše bylo dokonalé, soutěž pro ně byla nakonec velkým přínosem. „Hodně nás zaujalo jedno ze soutěžních jídel, bramborák z červené řepy. Mohly jsme soutěžní jídla ochutnat, což bylo skvělé. A taky nám chutnala palačinka z pohankové mouky se špenátem plněná luštěninovou směsí. Určitě budeme něco z toho zkoušet i u nás,“ slíbila Jaroslava Bílá.