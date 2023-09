Mezi těmi, kteří rekonstrukci vodní plochy na okraji u Balinky vyhlíží, je také Stanislav Pekárek z Dobré Vody na Žďársku. „Pokud se s tím něco konečně udělá, budu jedině rád. Meziříčí by si zasloužilo lepší koupaliště. Po všech těch letech by to tady zase mohlo být pěkné. Lidé by se ani nemuseli rozhodovat, jestli pojedou k vodě do Třebíče nebo Jihlavy. Nemuseli by jezdit tak daleko,“ zamyslel se Pekárek. Deník zjistil, jaké změny plánová rekonstrukce, přinese.

Na led hokejisté zatím nemohou. V Meziříčí dokončují přestavbu zimního stadionu

Na tom, jak bude nově koupaliště Palouky vypadat, pracovali architekti z ateliéru SENAA. Proměnu oproti nynějšímu vzhledu a využívání popsal Václav Navrátil. „Zázemí je v absolutně havarijním stavu. Než jsme se do projektu pustili, tak jsme si prvně zjistili podrobnosti o fungování daného místa i jeho okolí. V potaz jsme brali i konkurenční vodní plochy ve spádové oblasti a co nabízí ony. Až po analýze jsme se soustředili na samotnou rekonstrukci,“ přiblížil architekt.

Celoroční provoz koupaliště

V současnosti se mohou návštěvníci ve Velkém Meziříčí koupat pouze v létě. To jedna z věcí, která by se měla změnit. „Provoz plánujeme celoroční a využití by celkově bylo větší. Řešili jsme také krytý bazén, kolik by tam mělo být drah, jak velký by měl být dětský bazén i jaké by tam měly být atrakce. A to všechno se musí vejít na omezený prostor. Navíc novinek by bylo ještě víc. Čím dál oblíbenější bývá třeba wellness,“ popsal Navrátil s tím, že by fází přestavby bylo vícero.

Současný stav koupaliště Palouky ve Velkém Meziříčí



Kapacita návštěvníků: 1000

Bazény: 2

Tobogán: 1

Jednodenní vstupné pro dospělého stojí 80 korun

První etapa se zaměří na nezbytnou úpravu koupaliště. Týkat se to bude zázemí, velkého i dětského bazénu či samotného vstupu do areálu. Cenově vyjde na několik desítek milionů korun. Následně by přibyla novostavba haly krytého bazénu. Třetí spolu se čtvrtou a už finální fází by se zaměřily na zážitkový bazén spolu s wellnessem.

Že je rekonstrukce místa vodních radovánek potřeba, už dříve Deníku potvrdil provozovatel Karel Vidlák. „Koupaliště zůstává zatím stejné jako v minulých letech. Udržujeme ho v původním stavu. Čekáme na modernizaci. Té bychom se měli dočkat v následujících letech,“ dodal Vidlák.