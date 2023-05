Křižanov postaví přes čtyřicet domů. Zájem o ně je až z Brna

Do více než čtyřiceti domů v Křižanově na Žďársku se v následujících letech nastěhují mladí a rodiny s dětmi. První práce na stavbách by mohly začít ještě letos. Starosta Ivo Klimeš však upozorňuje, že je potřeba nejdříve zařídit vodovody a kanalizaci. „Je to první část první etapy. Pak přijdou na řadu sítě, elektrika či silnice,“ řekl starosta s tím, že dokončují ještě stavební povolení.

Obec Křižanov. Foto: se souhlasem obce