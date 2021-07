Přesně takovouto modelovou situaci připravila pro studenty Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Žďár nad Sázavou agentura zaměřená na výuku první pomoci. „Naučili jsme se postupy, jak se zachovat při autonehodě. A měli jsme i stanoviště resuscitace, kde jsme se učili, jak správně zresuscitovat pacienta,“ popsal student druhého ročníku žďárské „zdravky“ Marek Brúha.

„Spoustu věcí jsem už věděla, ale bylo dobré si to oživit. I když, kdybychom se s autonehodou setkali v reálu, asi bychom to nezvládli tak dobře, jako při školení. Určitě by zafungoval stres a šok. Ale nějakou reakci bychom ze sebe dostali,“ doplnila jeho slova třeťačka Veronika Kašíková.

Studenti byli rozděleni do družstev a postupně navštívili tři stanoviště, kde pro ně byly připraveny jednotlivé modelové situace. „Pak jsme měli další stanoviště, kde si zkoušeli nácvik na nejmodernějších pomůckách na uvolnění dýchacích cest a balení do termoizolační fólie,“ pokračovala učitelka odborných předmětů Pavlína Lysá.

První pomoc se studenti zdravotnické školy učí v prvním a druhém ročníku. Odbornou výuku však narušila koronavirová pandemie. „Běžně se studenty zkoušíme v hodinách modelové situace, kdy se jednou ocitnou v roli postiženého, podruhé v roli zachránce. Druháci ale měli distanční výuku rok a půl a prváci rok. Proto jsme teď pozvali agenturu Progress Rescue, se kterou už čtyři roky velice dobře spolupracujeme,“ vysvětlila Pavlína Lysá.

Členové týmu Progress Rescue jsou profesionálové s letitou praxí. Při výuce využívají svých dřívějších poznatků. „Já a kolega Lukáš Jirků jsme více než patnáct let pracovali u záchranky. Takže se to studentům snažíme přiblížit i z hlediska naší praxe. Kurzy jsou interaktivní,“ řekl Lukáš Cakl z agentury Progress Rescue..

Agentura připravuje nejen pro školy, ale i pro další zájemce především akce zaměřené na poskytování první pomoci. Spolupráce se žďárskou „zdravkou“ je ale mnohem větší. „Připravujeme pro ně nejen školení první pomoci, ale využíváme také některé studenty na naše akce typu zvládání mimořádných situací ve školách se zaměřením na aktivního útočníka,“ okomentoval Lukáš Cakl.