/KESLENÉ VTIPY/ Zítra jdu k doktorovi, takže zase dost vtipů přibude, směje se Radek Chodura z Herálce. Právě čekárna u lékaře je místem, kde mu jde vymýšlení kreslených vtipů nejvíce.

Vtipy Radka Chodury vycházejí pokaždé z aktuální situace. | Foto: Se souhlasem Radka Chodury

Inspirace a notná dávka hravosti – to jsou dva aspekty, které ke kreslení potřebuje. „Bez hravosti by vtipy vymýšlet nešly. Většinou chvíli trvá, než vzniknou první dva tři. A pak už se to rozjede,“ říká Radek Chodura.