Kraslice výrazných barev už tolik neletí, přírodní barvení vajíček je sice o něco méně nápadné, zato určitě zdravější. Jak ale na to? „Našla jsem na internetu, že můžu vajíčka barvit červenou řepou a špenátem, tak jsem to zkusila a nic moc. Vajíčka sice malinko barvu změnila, ale byla jsem zklamaná. Jediné, co mám vyzkoušené, a co opravdu funguje, je barvení v cibulových slupkách,“ okomentovala barvení přírodninami Renata Chládková z Nového Města na Moravě.

Barvit vajíčka přírodninami ale opravdu jde. Člověk musí jenom vědět, jak na to. „Já si ráda vyhraji s cibulí, a to jak s červenou, tak se žlutou. Do slupek od červené cibule je dobré při barvení přidat dvě deci červeného vína. Nemusí být kvalitní,“ prozradila jeden z barvících fíglů Marcela Hrabovská z Želešic, která se se svými kraslicemi představila návštěvníkům Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě.

Další možnou variantou barvení vajíček je barvení v červeném zelí. „Hlávka červeného zelí se musí povařit, rozmixovat a nechat den odstát. V tomto výluhu se pak mohou vajíčka barvit. Nakonec jsou blankytně modrá. Je dobré na vaření použít měkkou dešťovou vodu. A lžičku sody,“ prozradila malířka kraslic.

K barvení je možné použít i vlaštovičník. „Dokáže vajíčka krásně obarvit nazeleno, mnohem lépe, než to umí špenát nebo obilí. Je ale rozdíl mezi vlaštovičníkem, který jde do květu a mladou rostlinkou. Ten, co jde do květu, obarví khaki. Ale mladé rostlinky dokážou obarvit na krásně zelenou. Musí se ale použít opravdu hodně rostlinek. Dvakrát vařit, rozmixovat, nechat odstát, přecedit a tímto hodně koncentrovaným roztokem se pak vajíčka mohou barvit. Raději bych to ale nezkoušela na plná vajíčka, vlaštovičník je jedovatý. Je to spíš na barvení vyfouklých vajec,“ poznamenala Marcela Hrabovská.

Krásnou hnědou barvu vyčarují na vajíčkách obyčejné zelené ořechové slupky. Ty si ale musí člověk připravit už na podzim. „Stačí oloupat ořech, zelené slupky dát do igelitového sáčku a vložit do mrazáku. Na jaře vytáhnout, povařit s vodou a vajíčka se hned dají barvit. To bych doporučila i na plná vajíčka,“ řekla Marcela Hrabovská.