Krásné výhledy: u Stromu života nad Jámami může člověk plakat i vykřičet bolest

/FOTO, VIDEO/ Od Stromu života nad Jámami je ten nekrásnější výhled do okolí. Do všech čtyř světových stran, prohlašuje Andree Trávníková ze Žďáru nad Sázavou. S tímto konstatováním souhlasí i další poutníci, kteří se častěji či méně často na kopec Vejdoch, na němž se Strom života tyčí, vydávají. „Mně se tam taky hrozně líbí, je to takové uklidňující místo. Mám z toho vždycky skvělý pocit. A výhled odtamtud je opravdu dokonalý,“ potvrzuje Marcel Klimeš, chalupář z Novoměstska.

Od Stromu života nad Jámami je výhled do všech čtyř světových stran. | Video: Deník/Helena Zelená Křížová

Na kopec Vejdoch je lepší se vydat s dalekohledem. Ale i pouhým okem lze uvidět dvě města a dvě desítky městysů a obcí. Velkou popularitu kopec získal před třemi lety, kdy byl na jeho vrcholu vztyčený Strom života. „Přemýšleli jsme tehdy, jak oslavit založení republiky. A v noci se mi zdál sen, v němž jsem stál na vrcholku Vejdochu pod kamenným křížem. Ráno jsem se probudil a věděl jsem, jak bude kříž na Vejdochu vypadat,“ vzpomíná starosta Jám Jiří Šikl. Ke Stromu života nad Jámami povede cesta obráceného desatera. Bude veršované Přečíst článek › Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkSe svou myšlenkou se svěřil místním obyvatelům, kteří ji záhy přijali za svou. Chtěli ovšem kříž vztyčit přímo v obci. „Já jsem ale chtěl, aby šlo o místo, kde může být člověk sám. Kde se může vyplakat a vykřičet tam své bolesti,“ vysvětluje Jiří Šikl. Nakonec se mu podařilo ostatní přesvědčit. Pak potkal sochaře Petra Váňu a slovo dalo slovo. A prvotní myšlenka začala nabývat konkrétní obrysy. „Když Petr Váňa uviděl místo, kde má socha stát, tak mi řekl: pane starosto, budu šťastný, když se moje socha bude rozhlížet po vaší krajině,“ popisuje umělcovu první reakci Jiří Šikl. Jámský sportovní areál je multifunkční: z dopravního hřiště je hned tancplac Přečíst článek › Ke stromu života už tři roky míří kroky místních i lidí ze široka daleka. Lípy propletené do podoby kříže v sobě mají určitou symboliku. „Osm lipových pramenů znamená osmičková léta, která se proplétají ve špatném i dobrém. Ústí do kříže – symbolu naděje. A lípa je také národní strom,“ objasňuje Jiří Šikl. Jámští teď společně s uměleckým kovářem Josefem Tulisem pracují na nové stezce, která poutníky ke Stromu života povede. Ta bude slavnostně požehnána v neděli 19. září.



e-knihu Hobby s dětmi, plnou rad a tipů, jak kvalitně trávit čas se svými dětmi. Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátníe-knihu Hobby s dětmi, plnou rad a tipů, jak kvalitně trávit čas se svými dětmi. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu