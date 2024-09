Vítězslav Schrek nemá žádné skandály, je ale možné, že se lidé budou chtít v krajských volbách vypořádat s vládními stranami a ODS tak hlas nedají, odhadl jihlavský politolog Daniel Hanzl.

Strany, které mají v krajských volbách největší šanci získat post hejtmana, sází na osvědčené tváře. Nové jméno vede jen hnutí Starostové pro Vysočinu, kde současného poslance Lukáše Vlčka vystřídal na pozici lídra Adam Joura.

Krajský předseda Lukáš Vlček dle svého vyjádření věří, že ho na první místě nahradila silná osobnost. „Adam Joura je jednatelem rodinné firmy, která v kraji opravuje mimo jiné památky, má velké zkušenosti jak z byznysu, tak z veřejné sféry. V minulosti vedl i regionální kancelář agentury CzechInvest,“ představila nového lídra krajská tajemnice Jana Kudrhaltová.



Že by Joura mohl být černým koněm voleb, s tím politolog Hanzl příliš nesouhlasil. „Adamu Jourovi bych moc velkou šanci nedával, spíše se bavme o tom, zda se do boje nevrátí Jiří Běhounek. Jeho pozice v kraji je stále silná,“ odhadl politolog.

Jourovi podle něj příliš nepomůže, že je STAN součástí vládní koalice. „STAN stejně jako Piráti a ODS dostanou do kožichu, co si budeme povídat. Zvrátit to může osobnost Vítězslava Schreka, který byl výborným hejtmanem, byl takový lidový, stmelil a usadil kraj,“ ocenil Hanzl.

Vítězslav Schrek i jako hejtman stále hraje na koncertech, kde se chová zcela přirozeně, a tím láká voliče z kulturní sféry. Má blízko i ke sportu. „Všechny strany mají své tradiční voliče, bude se bojovat o ty nerozhodnuté. A u nich bude zajímavá ta schizofrennost, že Schrek je zástupce vládnoucí koalice, ale zároveň dobrý hejtman,“ zopakoval Hanzl.

Hlavním soupeřem stávajícího hejtmana bude Martin Kukla, lídr hnutí ANO, poslanec a velký kritik vládní pětikoalice. Pozice hejtmana by si podle něj vyžádala konec ve sněmovně. „Nedokážu si představit sedět na několika židlích najednou. Danou práci vždy vykonávám naplno,“ prohlásil Kukla.

Jméno na čele kandidátky se nemění ani u Pirátů, jedničkou zůstává Hana Hajnová. „Pracovitost, otevřenost, upřímnost, rozhodování na základě dat a odvaha věnovat se i komplikovaným nebo dříve odsouvaným tématům, tak bych popsala krajskou pirátskou politiku," předeslala Hajnová.

Nového lídra mají i lidovci, Pavel Janoušek byl při posledních volbách trojkou na kandidátce. „Od roku 2010 úspěšně zastává post starosty v obci Oslavice nedaleko Velkého Meziříčí, v současné chvíli je druhým volebním obdobím i krajským zastupitelem,“ řekla na adresu lídra krajská manažerka Lucie Lukšů.

O návrat pod novou značkou se pokusí někdejší ČSSD, nyní SOCDEM. Tato strana sází na Jiřího Běhounka, který byl do roku 2020 dvanáct let hejtmanem s stále se těší mimořádné oblibě mezi veřejností, zejména na Pelhřimovsku. „Vysočina potřebuje, abychom měli příležitost prosadit základní body našeho programu. Hlavně v oblasti zdravotnictví, školství a dopravy,“ prohlásil pro Deník starosta Nového Města na Moravě a předseda strany Michal Šmarda.

Komunisté jdou do voleb pod značkou Stačilo, jedničkou je vedoucí lékárny Miroslav Vrzal. Zatímco komunisté ve stávajícím zastupitelstvu zasedají, dostat se tam pokusí SPD kandidující spolu s Trikolorou a PRO. Lídrem je poslanec Radek Koten.

Hanzl odhaduje, že by situace ve vládě mohla nahrávat populistům. „Poměrně silnou pozici v poslanecké sněmovně má SPD. Okamura podporuje krajské kandidáty, je s nimi všude vyfocený podobně jako Babiš. To jsou strany jednoho vládce a ti lidé jdou za ním, těm je úplně jedno, kdo je krajský kandidát,“ uzavřel Hanzl.