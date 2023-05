Školy v Novém Městě i ve Žďáře změní název. Kraj je chce přejmenovat

Podle vedoucího odboru školství Ondřeje Králíka je vysoce pravděpodobně, že škola ve Velkém Meziříčí už nebude v pojmenování mít napsáno Hotelová škola Světlá. „Nový název je ještě předmětem diskuze. Ke změně dojde v případě, kdy bude souhlasit i škola,“ přiblížil.

Nové označení má zjednodušit komunikaci. „Zlepší se tím představy veřejnosti o tom, co škola nabízí a v jakých oborech nabízí pro uchazeče vzdělání,“ vysvětlil důvody změn Králík.

Paľovová připomněla, že to nebude poprvé, co by škola oficiální pojmenování změnila. „Historicky v názvu jméno Světlé vždycky nenesla. To je otázka posledních desítek let. Těch pojmenování bylo za tu dobu vícero. Ať už se škola jmenovala jakkoli, tak ji lidé vždycky říkala Světlá. A to se nezmění, ani když by dostala nové jméno,“ zamyslela se ředitelka a dodala, že by to nebyla první změna názvu, kterou by zažila.

V minulosti se Světlá jmenovala například Vyšší škola výživy či Škola společného stravování. Změna názvu s sebou ponese i náklady. Ondřej Králík popsal, že konkrétní částka bude záležet na vícero faktorech. „Je třeba počítat se změnou označení na budově, změnami na webových stránkách a může to být spojeno také s vytvořením nového designu,“ doplnil vedoucího odboru školství.

Naproti Světlé bydlí důchodkyně Marie Gregorová. „Za mě je úplně jedno, jak se škola bude jmenovat. Stejně jí všichni budou nadále říkat Světlá. Jmenuje se tak i ulice, kde stojí. A ta jméno Světlá je pojem, který moc dobře znají i lidé mimo město. V minulosti to něco znamenalo a škola patřila v republice mezi špičku,“ řekla obyvatelka Velkého Meziříčí svůj názor.

Historie HŠ Světlá a OA a SŠŘS Velké Meziříčí

Světlá byla založena v roce 1901 jako odborná škola pro ženská povolání. Název školy byl vyjádřením úcty ke spisovatelce Karolíně Světlé, která bojovala za emancipaci žen.

Po přestavbě v roce 1928 měla škola čtrnáct tříd, tři kuchyně a dvoranu.

Ve školním roce 1938/1939 bylo na Světlé zapsáno 548 žákyň z celé republiky a šestnáct z ciziny.

Po druhé světové válce se škola zaměřuje na veřejné stravování. Od padesátých let dochází k výrazné změně. Na původně výhradně dívčí školu dochází první chlapci.

Od roku 1996 přechází škola na čtyřletý studijní obor hotelnictví a turismus. Vyučují se zde také více cizí jazyky.

V roce 2014 se pak hotelová škola sloučila se střední školou řemesel a služeb. A dochází k zatím poslední změně názvu na Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí.