Do programu školáky přihlašují samy školy, rodiče pak jen doloží svou finanční situaci. „Když potvrdí, že pobírají dávky hmotné nouze, je jejich potomkům hrazen oběd v plné výši,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Potravinová pomoc



* 2016/2017 zapojeno 40 škol, podpořeno 324 dětí



* 2017/2018 zapojeno 50 škol, podpořeno 462 dětí



* 2018/2019 zapojeno 63 škol, podpořeno 530 dětí



* 2019/2020 zapojeno 70 škol, podpořeno 460 dětí



* 2020/2021 zapojeno 67 škol, podpořeno 468 dětí

Na příští školní rok si pro děti vyčlenili tři miliony korun. „V tuto chvíli projevilo zájem třiapadesát škol, které nám přihlásily celkem 547 žáků,“ prozradil Schrek.

Do potravinové pomoci se Kraj Vysočina zapojuje už od roku 2016. Za tu dobu pomohl více než dvěma tisícům dětí ve věku od tří do patnácti let, jejichž rodiny by si jinak nemohly dovolit platit obědy.