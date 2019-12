„V letošním roce jsme pro vás nachystali nová trička s logem Sdružení Krajina. Kdo se chce připravit na letní sezonu novým outfitem, udělat radost pěkným dárkem a zároveň podpořit naši sbírku, tak neváhejte a ozvěte se nám,“ vzkazují členové Sdružení Krajina všem, kteří mají rádi přírodu a jsou ochotni přispět na dobrou věc.

Dámská trička ve velikostech S, M a L a pánská až do velikosti XL lze pořídit v barvách černá, denim a tmavá břidlice a v cenové relaci od 250 do 330 korun. Dětská trička nabízí Sdružení Krajina v barvě denim a velikosti 148 a 152. K mání je také taška s logem organizace za 210 korun v barvách bílá, natural, petrolej a černá. „Koupí každého jednoho výrobku přispějete do sbírky Stopa v krajině padesáti korunami,“ vysvětluje mluvčí Sdružení Krajina Darina Coufalová.