Pohled na Velké Meziříčí z ochozu věže, 3D model města, či replika bytu zvoníka. Nejen to mohou vidět návštěvníci věže kostela svatého Mikuláše ve Velkém Meziříčí. Věž bude návštěvníkům opět přístupná, a to od čtvrtka 1. června.

Výhledy z věže kostela ve Velkém Meziříčí si návštěvníci můžou užít od června. | Foto: se souhlasem Města Velké Meziříčí

Věž kostela svatého Mikuláše na Náměstí ve Velkém Meziříčí se návštěvníkům opět otvírá se zahájením turistické sezony. „Slavnostní okamžik nastane tradičně na Den dětí ve čtvrtek 1. června v devět hodin dopoledne, kdy pro děti bude vstup pochopitelně zdarma,“ pozvala velkomeziříčská radnice.

Na kostelní věž mohou návštěvníci vystoupat vždy od pondělí do soboty od devíti hodin dopoledne do šesti hodin odpoledne. V neděli je věž přístupná od dvanácti do osmnácti hodin. Běžně stojí vstupenka na věž třicet korun. Začátkem června mohou na věž bezplatně vystoupat i dospělí. „Na věž se dostanou lidé úplně zdarma od 2. do 4. června, kdy výstup podniknou při příležitosti akce Vzhůru za čistým vzduchem, kterou vyhlašuje světová zdravotnická organizace,“ dodala radnice.

Zdroj: Youtube

Návštěvníci věže budou mít možnost nejen shlédnout na město z ochozu věže, ale také prohlédnout si expozici o městě, 3D model centra města, repliku bytu zvoníka a dozvědět se něco o farnosti a zvonech. Kostelní věž bude v Meziříčí přístupná veřejnosti do neděle 10. září.