„Dnes jsme hospitalizovali na infekčním oddělení jednu pacientku. Mladší žena k nám přišla s tím, že se vrátila z Thajska, a má obavy z nakažení koronavirem. Takže ji v současné době testujeme,“ sdělila ve středu 26. února odpoledne Petra Černo, mluvčí nemocnice v Havlíčkově Brodě. Pacientka je v izolaci a zdravotníci infekčního oddělení na ní provedou všechny potřebné testy.

V nemocnicích se připravují na nápor dalších pacientů, u kterých se nabízí možnost, že si z cest přivezli nevítaný suvenýr. „Můžeme očekávat nárůst počtu vyšetření, lidé volají a ptají se, ale žádná další vyšetření jsme zatím nedělali,“ řekla mluvčí novoměstské nemocnice Tamara Pecková.

Připraveni jsou i v Jihlavě či Třebíči

V pohotovosti jsou i další zdravotnická zařízení v kraji. Jihlavská nemocnice například hlásí omezení pro dárce krve, kteří navštívili oblasti Lombardie a Benátska v Itálii. Po návratu z těchto oblastí budou dárci vyřazeni na dobu osmadvaceti dní.

Na Třebíčsku mají pro případ podezření nákazou koronaviru obvodní lékaři na stole telefonní číslo na epidemioložku z třebíčské pobočky Krajské hygienické stanice Hanu Pavlasovou. Dávají ho lidem, kteří se na ně obrátí po návratu z Itálie o radu. Pavlasová je pak v pravidelném kontaktu s primářem infekčního oddělení třebíčské nemocnice Zbyškem Pospíšilem a sdělují si informace. „Za poslední dva dny se na mě telefonicky obrátilo deset lidí po návratu z Itálie. Nic jim nebylo, ale chtěli vědět, co dělat, pokud by se objevily příznaky onemocnění koronavirem," uvedla Pavlasová.

Hospitalizaci ani vyšetření kvůli podezření na tuto nákazu zatím v třebíčské nemocnici řešit nemuseli. „Situace na bojišti se ovšem mění každým okamžikem," poznamenal Pospíšil.

Lidé skupují roušky

Ani lékárny to v poslední době nemají jednoduché. Havlíčkobrodská nemocniční lékárna zaznamenala obrovský zájem o nákup roušek. „Byla to doslova smršť, během neděle, kdy přišla první informace o nákaze koronavirem v Číně, nám pacienti vykoupili všechny roušky, co jsme měli skladem. Všech 180 kusů. Museli jsme hned objednat nové," sdělil vedoucí lékárny Vít Vodrážka. V současné době tam už na skladě žádné ochranné roušky nemají. Ani ty s respirátorem, ani zcela obyčejné roušky s vazačkou v týle.

„Nájezdy“ na lékárny ale nejsou to jediné, co hrozba koronaviru představuje. Obavy z šíření smrtící infekce by mohly ohrozit i Světový pohár v biatlonu, který se má konat ve dnech 5. až 8. března. Na tento sportovní svátek jsou totiž přihlášeny i týmy ze zemí, kde už onemocnění propuklo v plné síle – z Číny i z Itálie. „Jezdívají světový pohár, přihlášeni jsou,“ potvrdil prezident Českého svazu biatlonu Jiří Hamza. „My neuvažujeme o zrušení závodu, ale nemůžu v tuto chvíli říct, jestli se opravdu bude konat. Budeme se muset řídit tím, co nám nakáže stát, jinou možnost nemáme,“ dodal.

Podle novoměstského starosty Michala Šmardy je zdraví obyvatel jediný důležitý aspekt, který je potřeba brát v úvahu. „O všem musí rozhodnout odborníci, ale zdraví obyvatel je nejdůležitější a musí se mu všechno další přizpůsobit,“ prohlásil Michal Šmarda.