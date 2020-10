Protože došlo k uzavření škol a utlumení veřejného života, přistoupil Kraj Vysočina po dohodě s dopravci k omezení veřejné dopravy. „Od pondělí 19. října budou na čtrnáct dní jízdní řády spojů pod objednávkou Kraje Vysočina v systému Veřejné dopravy Vysočiny fungovat jako o jarních prázdninách. Od 19. října dojde také k zásadnější redukci dopravy o víkendu,“ informoval Pavel Bartoš z odboru dopravy Kraje Vysočina. Jak dodal, krajská omezení autobusové dopravy se mohou měnit podle aktuálních informací, podle toho zda se školy znovu otevřou a kdy.

„O všem diskutujeme s dopravci i sousedními kraji v rámci mezikrajské dopravy, čekáme na jejich vyjádření. Redukce v drážní dopravě se dotkne přibližně deseti procent spojů objednaných krajem,“ upřesnil Bartoš a zdůraznil, aby cestující po 19. říjnu pečlivě sledovali aktuálnost vybraného spoje na www.idos.cz.

„Vládou zaváděná opatření proti šíření koronaviru se negativně promítají do vytíženosti spojů Dopravního podniku města Jihlavy. Nejezdí žáci a studenti. Výrazně ubylo i dalších cestujících. Spoje bude nutné redukovat,“ sdělil Radovan Daněk, mluvčí jihlavského magistrátu. Jak dodal, v některých časech jezdí trolejbusy a autobusy po Jihlavě prázdné. „Celkem už během října klesly tržby Dopravnímu podniku v Jihlavě o více než pětadvacet procent proti plánům vycházejícím z října 2019,“ zdůraznil Daněk. Takže dopravnímu podniku v Jihlavě nezbývá než počty spojů omezit.

„K první redukci spojů proto dojde od pátku 16. října,“ sdělil předseda představenstva Dopravního podniku města Jihlavy Radim Rovner. Zrušena bude podle jeho slov noční linka N a brzký ranní spoj na lince D s odjezdem z hlavního nádraží osm minut před čtvrtou hodinou ranní. Už od středy 14. října nejedou také školní spoje označené v jízdních řádech poznámkou „jede ve dnech školního vyučování“.

Milionové ztráty

Další výraznější omezení spojů zavede dopravní podnik od čtvrtka 22. října. Na páteřních trolejbusových linkách A, B, C bude zaveden interval 15 minut v době do asi 8 hodin ráno a od 13 do 16.30 hodin, v ostatní době budou jezdit trolejbusy A, B, C v intervalu 20 minut, večer po 20. hodině budou mít interval 30 minut a zcela ukončen bude provoz městské dopravy v Jihlavě do 23 hodin.

„Redukce je nevyhnutelná, musíme začít ještě výrazněji šetřit na elektřině i pohonných hmotách, na uvolněné řidiče zatím naštěstí můžeme čerpat vládní program Antivirus B,“ vysvětlil Radim Rovner s tím, že na trolejbusových linkách D a F bude zaveden opět takzvaný „letní režim“. To znamená, že intervaly mezi spoji budou 30 minut místo dosavadních dvaceti minut. Na autobusové lince číslo 5 zruší dopravní podnik posilové spoje zavedené ve špičkách a linka bude mít celodenní interval nově 60 minut. Ostatní linky zatím zůstanou beze změn.

Tato opatření ušetří podle mluvčího magistrátu Radovana Daňka v provozu každý den pět vozidel. Jeden autobus a čtyři trolejbusy a také práci šesti řidičů. „Je to nutné a nevyhnutelné opatření, protože ztráty podniku už teď jdou do milionů. Ztráta na letošním jízdném byla ke konci září 2020 na úrovni 6,8 milionů korun bez DPH, odhad ztráty za říjen je 1,6 milionů korun. Vývoj v listopadu a prosinci si netroufáme odhadnout,“ uvedl Jaroslav Vymazal, radní Jihlavy pro oblast dopravy s tím, že veškeré ztráty, které se nepodaří dorovnat úsporami, jdou za městem, jako objednavatelem městské dopravy v Jihlavě.

O žádných změnách, co do počtu spojů zatím podle místostarosty Josefa Klementa neuvažuje město Žďár nad Sázavou. „Sledujeme situaci a komunikujeme s krajskou hygienou, takže budeme postupovat podle doporučení hygieniků. Například na jaře jsme nechali uzavřít přední dveře autobusů a cestující nastupovali zadními dveřmi,“ upřesnil Klement.

Omezit počty spojů městské dopravy se zatím nechystá ani město Třebíč. „Nemám zatím žádné signály že by se počty spojů ve městě měly redukovat. Na jaře jsme v dopravě zavedli kvůli koronaviru prázdninový režim. V současné době sledujeme situaci, jak dlouho budou zavřené školy a podle toho se případné změny zavedou,“ informovala Irini Martakidisová mluvčí městského úřadu Třebíč.

Změny v Brodě

Změny v městské hromadné dopravě ale budou v Havlíčkově Brodě. To komentoval s nelibostí například Jiří Beránek, který autobusem jezdí do práce přes půl města pravidelně. „Takže autobusy se omezí nebo zruší. Cestující začnou jezdit autem. Už teď je Brod ve špičce neprůjezdný, takže budou ulice ucpané ještě víc,“ povzdechl si.

Proč se v Brodě doprava změní, vysvětlila mluvčí městského úřadu Alena Doležalová. „Od středy 14. října přechází podle nařízení vlády ČR vyučování ve všech školách na distanční formu výuky. „Z tohoto důvodu budou autobusy městské dopravy jezdit od tohoto data podle objížďkových prázdninových jízdních řádů,“ informovala Alena Doležalová. Jak vysvětlila, znamená to, že pojedou spoje, které jsou v jízdním řádu označeny symbolem 11. Naopak dočasně pozastavena bude linka číslo 10. Toto opatření potrvá pouze do 21. října, kdy skončí dopravní uzavírka ulice Žižkova. Od tohoto data bude městská doprava jezdit v prázdninovém režimu podle jízdních řádů zelené barvy, které byly vydány 15. prosince 2019. Podle slov ředitele Technických služeb Havlíčkův Brod Karla Milichovského se technické služby řídí doporučením krajské hygienické stanice a v autobusech městské dopravy je pravidelně prováděna dezinfekce. Současně bylo rozhodnuto o jejich ozonovém čistění.