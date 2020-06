Propad příjmů očekává město v souvislosti s vládními návrhy kvůli onemocnění Covid-19. „Bude se pohybovat okolo jednadvaceti milionů korun. A to se ještě může vyčíslená částka změnit, může to být i o deset milionů více,“ přemítal novoměstský starosta.

Novoměstští zastupitelé se už předem raději připravují na horší variantu. „V našem rozpočtu jsme učinili úspory ve výši třicet milionů korun,“ potvrdil Šmarda.

Provoz a menší investice

Místní mají z úsporných opatření obavy. „Jsem zvědavý, co z toho, co radnice slíbila, se dělat nebude. Je mi jasné, že se někde ušetřit musí, ale ne všude je to na místě,“ nechal se slyšet Jan Novotný z Nového Města na Moravě.

Na radnici už mají jasno. O patnáct procent budou kráceny příspěvky městských organizací. Kromě těch činných v sociálních službách. „Tam musíme rozpočet naopak posílit. V souvislosti s koronavirem tam mají mimořádné výdaje na ochranné prostředky, na dezinfekci a podobně,“ vysvětlil Šmarda.

O jeden a půl milionu bude krácený rozpočet na provoz úřadu. Město ušetří také zrušením kulturních akcí nebo drobnějších oprav. „Velké investiční akce, které souvisí například s výstavbou sportovní haly nebo s vybudováním parkování na ulici Tyršova, rušeny nejsou. Zrušili jsme jen menší akce, třeba plánovanou opravu mostu na Dukelské ulici nebo most ke kamenolomu,“ uvedl starosta.