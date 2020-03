ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

V případě, že by zřizovatel zařízení, tedy Kraj Vysočina ve spolupráci s hygienou vyhlásil karanténu, mitrovský domov důchodců by se zcela uzavřel okolnímu světu. „Část ze současných devadesáti zaměstnanců by v domově po dobu karantény zůstala, máme pro ně předem připravená lůžka. Už nyní sháníme dobrovolníky,“ oznámil Myslivec.

Veškeré zásobování zvenčí pro 122 klientů a personál by bylo předáváno bezkontaktně. „Nejnutnější potraviny se budou předávat venku, dovnitř nebude mít nikdo přístup. A stejně tak nikdo nebude z objektu chodit ven,“ vysvětlil ředitel domova.

Brambory a těstoviny

Krizový plán ještě nemá zcela konkrétní podobu, některé jeho body už jsou pevně dané. „Máme už na týden naplánovaný jídelníček. Všechno bude z trvanlivých potravin, které máme naskladněné. Z brambor, těstovin a podobně,“ informoval Myslivec.