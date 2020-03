ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Nakažený muž už prý teploty nemá. „Stále ale leží, není mu dobře a nemá chuť na jídlo. Jeho přítelkyně má průběh nemoci mírnější. Je bez teplot, trápí jí jen nachlazení a kašel,“ popsal zdravotní stav obou nakažených jejich kamarád a soused Pavel Kadlec.

Nákup věší na plot

Právě on je pravidelně zásobuje jídlem. „Nákup jim vždycky pověsím na plot. Jsou stále v domácí karanténě. Nemají ani potřebu někam chodit. Kamarád mi říkal, že je rád, že přejde z místnosti do místnosti. Bolí ho celé tělo, je to podobné, jako při klasické chřipce,“ řekl Kadlec.

Na sociálních sítích se stále objevují nesčetné výpady a nadávky mířící na oba nemocné. Mnozí se netají obavami z šíření viru po celé žďárské čtvrti. „Nepřišli s nikým do styku. Překvapuje mě, jak dokážou být lidé zlí. Je to opravdu masakr,“ odpověděl diskutujícím Pavel Kadlec.