Kontrola z hygieny přišla do hotelu na Žďársku den po vyhlášení nouzového stavu

Prohlížení mrazáků a lednic, zda tam personál neschovává prošlé potraviny, kontrola dodržování čistoty na pracovišti, správného ukládání masa, zeleniny a dalších potravin… Prostě úplně obyčejná neohlášená kontrola z hygieny. Na tom by nebylo nic divného, kdyby se kontroloři do hotelu Líšeňský dvůr nedostavili v pátek 13. března. „Tyto kontroly normálně chodí. Ale měly by chodit v době, kdy je kuchyně v plném provozu. Ne když je vyhlášený nouzový stav,“ podivil se nad datem, kdy přišla do rekreačního zařízení návštěva z hygieny, spolumajitel hotelu Líšeňský dvůr Jiří Hlavinka.

Hotel. Ilustrační foto | Foto: Pixabay.com

V České republice byly první tři případy nákazy novým koronavirem prokázány 1. března. První případ nakažení onemocněním COVID-19 na Žďársku byl zaznamenán 11. března. Na území České republiky byl od 12. března 14 hodin vyhlášen nouzový stav. Zaměstnanci hygieny přišli do hotelu na Žďársku v pátek 13. března. Kontrola z hygieny jezdívá do hotelu u Líšné pravidelně. „Jezdívají tak jednou ročně. A bývá to v pohodě. Nejsou nepříjemní i když nějakou závadu najdou. Většinou nejde o nic závažného,“ vysvětlil Hlavinka. „I tentokrát to proběhlo dobře, našli jen jednu závadu, sepsali protokol,“ popsal spolumajitel hotelu, kterého zarazila především doba, na kterou si kontroloři návštěvu naplánovali. „Chápu, že musí kontrolovat, jestli je všechno v pořádku. Ale není to trochu nesmyslné v době, kdy je hotel prakticky prázdný? Byli tam už jen asi dva hosté, kterým končil pobyt. Restaurace byla zavřená,“ dodal. Hygienici mají nyní plné ruce práce se závažnou situací, kterou s sebou koronavirus přinesl. Proto je návštěva kontrolorů ještě překvapivější. „Máme kontrolní plán a tím se řídíme. Pokud byly v plánu hotely, jela kontrola tam,“ uvedl Milan Brychta, ředitel odboru hygieny obecné a komunální Krajské hygienické stanice kraje Vysočina. Podobné vysvětlení ovšem majiteli hotelu nestačí. „Nevěřím tomu, že kdyby plán kontrol operativně změnili nebo zrušili, že by z toho byl nějaký poprask. Nastala výjimečná situace, k té by se mělo přihlédnout,“ ozval se Hlavinka. Výzva pro učitele! Vaši žáci mohou být na webu Deníku i v novinách Přečíst článek › „Už tehdy platil zákaz provozu restaurací. A oni přijeli zkontrolovat právě restauraci. Ne pokoje a ubytování,“ netajil se nespokojeností nad prací zaměstnanců hygieny spolumajitel hotelu. Podle ředitel odboru hygieny obecné a komunální Krajské hygienické stanice kraje Vysočina nebyl na kontrole nikdo z jeho oddělení. „Kolegyně, která na kontroly jezdí, byla někde naposledy v lednu. Od té doby ne, protože je na neschopence. Pokud tam nějaká kontrola byla, tak byla z hygieny výživy. A opravdu nyní nemáme čas teď řešit podobné věci,“ poukázal na současné vytížení krajské hygienické stanice Brychta. „Ubytovací zařízení ani restaurace nebyly tento den uzavřené, byla pouze omezena provozní doba restaurací. Na provozovně byli ubytovaní hosté, pro které probíhala příprava pokrmů – snídaně a večeře. Jednalo se o plánovanou kontrolu, kdy poslední státní zdravotní dozor byl na provozovně proveden v roce 2017. Dozorová činnost kontrolního orgánu nebyla v tento den omezena,“ dovysvětlila Hana Koudelová, odborná referentka oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání krajské hygienické stanice. Koronavirové útoky na sítích: Pitomci, duté hlavy, nadávají diskutující lidem Přečíst článek › Například v novoměstském hotelu SKI návštěvu z hygieny nezaznamenali. „Pouze nás kontaktovali a ptali se, jestli máme zavřený bazén a dodržujeme všechna opatření,“ zmínil Jiří Fiala z hotelu SKI. Jak jsou na tom další stravovací a ubytovací zařízení na Vysočině a jaké mají zkušenosti s kontrolami z Krajské hygienické stanice kraje Vysočina? Napište nám na adresu zdarsky@denik.cz. Online reportáž

