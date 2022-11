Hlavu v smutku z jejího rozhodnutí mají především stolní tenisté. Dotkne se to také žen, které zde v zimních měsících cvičily jógu.

Stolní tenisté využívali tělocvičnu základní školy více než dvacet let. „Před několika lety jsme se rozhodli, že je třeba vychovat naše následovníky. Začali jsme trénovat děti z Fryšavy a Kadova. I když jsme měli výrazně horší podmínky než naši soupeři z měst i větších obcí, dokázali jsme v našich nejlepších letech hrát i krajský přebor. Nové vedení školy s podporou obecního úřadu tyto aktivity ve školní tělocvičně bohužel zrušilo,“ sdělil Stanislav Hrdina.

Toho nejvíc mrzí, že již nemůžou trénovat děti. „To je ta největší ztráta, protože chtěly pokračovat v tradici stolního tenisu na Fryšavě,“ řekl Hrdina.

Ředitelka školy Hana Štůlová proti sportovním volnočasovým aktivitám není. Připomíná však, že budovy škol a školek v naší zemi podléhají přísným hygienickým normám a pravidlům. „Je pravda, že bylo zvykem tuto místnost v minulosti poskytovat v odpoledních hodinách i dvěma sportovním spolkům - ženám na jógu a mužům na stolní tenis. To vše se ale dělo bez smluvních ujednání. Veřejnost využívala šatnu žáků školy a toaletu, která náleží škole a potravinářskému provozu, tedy kuchyni. To je z hygienického hlediska nemožné,“ poukázala. Dále dodala, že docházelo ke stěhování ping-pongových stolů do a z tělocvičny, vynášení laviček a dalšího nářadí na chodbu. „Tím trpěla nejen podlaha, ale i stěny v přízemí budovy,“ vysvětlila své rozhodnutí Štůlová.

Nemají kapacity

Ve škole se navíc čas od času konaly i víkendové turnaje. „Počet účastníků vlastně nebyl znám a sportovní družstva se mohla pohybovat po celé budově bez omezení. Naše škola k těmto účelům prostě uzpůsobena není. Nemáme personální kapacity na dozor ani úklid navíc,“ zmínila.

Před tímto školním rokem zaměstnanci školy upravili a ošetřili podlahu tělocvičny, aby prošla revizní kontrolou a byla pro žáky čistá a bezpečná. „Nejen v souvislosti s těmito změnami jsem, jako ředitel školy, rozhodla o tom, že škola bude sloužit především žákům. Školy, které v budově nemají sociální zařízení pro veřejnost, šatny, sprchy a možnost oddělit provoz tělocvičny od prostor výhradně školních, také nemohou svoje školy pronajímat a ani to nedělají. Naše tělocvična je miniaturní, oficiálně je to vlastně pouze místnost určená ke cvičení pro malou skupinu žáků,“ doplnila ředitelka.

Připustila však, že se do budoucna situace může změnit. „Bude-li naše škola jednou mít prostor pro sportování řešený odděleně od školního provozu a provozu kuchyně, bude mít speciální vchod, nabídnu pronájem tělocvičny k využití zájemcům o sportovní aktivity,“ přislíbila.

Dle starosty Fryšavy, Mojmíra Humlíčka, potažmo jejích zastupitelů, je jednoznačnou prioritou udržet chod fryšavské školy a školky a zajistit dětem kvalitní a bezpečné zázemí. Má ale pochopení i pro skupiny lidí, kteří chtějí svůj volný čas trávit aktivně. „I proto budeme společně jednat o možnosti, že by si sportovci mohli pronajímat prostor v kulturním domě,“ dodal Mojmír Humlíček.