Komplikace pro řidiče v Jimramově. Uzavřeli dvě silnice

Hned dvě uzavírky hlásí městys Jimramov. Jedna z nich je na silnici druhé třídy vedoucí z Jimramova do Borovnice. Druhá taktéž na silnici druhé třídy, a to přímo v městyse. Na cestě do Strachujova.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Poláková-Uvírová Petra