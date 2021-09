Komplikace pro chodce: ve Žďáře rozkopají pěší zónu. Čeká ji generální oprava

Necelých pětadvacet milionů korun bude stát další etapa rekonstrukce Nádražní ulice. Tentokrát se dotkne pěší zóny. Ta bude rozkopaná až do příštího roku. „To vydržíme. Nedá se nic dělat. Část ulice už je opravená a vypadá to moc hezky. Pokud bude pěší zóna vypadat podobně, tak to čekání bude určitě stát za to,“ nechala se slyšet jedna z místních obyvatelek Milena Dvořáková.

Pěší zóna projde rekonstrukcí. | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

Rekonstrukce začne v září a v polovině srpna příštího roku by měla být hotová. „Výkopové práce budou zahájeny sedmadvacátého září. Do prosince bude probíhat rekonstrukce inženýrských sítí, a to převážně v pravé části ulice ve směru od pošty. V zimních měsících dojde k přerušení stavby bez omezení provozu,“ přiblížil harmonogram prací mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček. V zimním období budou výkopy pouze provizorně zakryté. „Nebudou zacelené asfaltem, ale jiným materiálem, například štěrkem. Na jaře a v létě bude pak probíhat rekonstrukce povrchů. Dvanáctého srpna 2022 by měla být rekonstrukce pěší zóny hotová,“ informoval Matěj Papáček. VIDEO: Lidé futrovali na Farských humnech palačinky, sépie, červy i cvrčky Přečíst článek › Rekonstrukce vyjde na částku dosahující bezmála pětadvaceti milionů korun. Pěší zóna projde radikální proměnou. „Čeká ji generální oprava a výměna veřejného osvětlení, přibude tam zeleň a městský mobiliář, opraví se povrchy komunikací a inženýrské sítě. Bude tam nainstalovaný i zemní rozvaděč pro případné menší akce, které se tam budou konat,“ přidal další informace první muž žďárské radnice Martin Mrkos. Výkopové práce začnou 27. září 2021

Hotovo bude 12. srpna 2022

Stavba vyjde na 24 755 900 korun Jízdní pruh bude ze stávajících patnácti metrů zúžený na pouhých pět. Chodníky se naopak rozšíří. „Jízdní pruh bude vydlážděný žulovou kostkou a bude i nadále sloužit pouze cyklistům a vozidlům dopravní obsluhy. Pěší zóna zůstane pěší zónou,“ ubezpečil místní obyvatele žďárský starosta. Radnice hodlá sjednotit i městský mobiliář. „Bude jednotný s mobiliářem, který je na zrekonstruované části náměstí. Oproti stávajícímu stavu přibudou navíc stojany na kola,“ nastínil Martin Mrkos. „A pokud jde o zeleň, tak v úseku od ústí náměstí až po křižovatku u pošty přibude deset jilmů. Tyto stromy byly vybrány s ohledem na to, že budou růst v městském prostředí. Jsou charakteristické jistou odolností vůči němu,“ dodal.



