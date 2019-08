„Lidem se komerční jarmarky přestaly líbit, takže jsme se rozhodli je úplně zrušit,“ potvrdil starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. „Také zájem prodejců postupně slábl. V podstatě se podobné zboží, jaké bývalo na komerčních trzích, dalo koupit kdekoliv, nešlo o nic výjimečného, takže lidé o jejich nabídku už tolik nestáli a oni nemívali takovou tržbu, jak si představovali,“ dodal první muž novoměstské radnice.

Komerční trhy, tedy takové, na něž se sjeli prodejci všeho druhu a se všelikým zbožím, se na novoměstském Vratislavově náměstí konaly vždy na jaře a na podzim. „Ty jarní se letos ještě uskutečnily, podzimní ale už nebudou. Teď už se budou konat pouze trhy farmářské a řemeslné,“ vysvětlil Michal Šmarda.

Další z věcí, kterou bude muset novoměstská radnice co nejdříve rozhodnout, je den konání trhů, zvláště těch řemeslných. Zatímco farmářské trhy se otevírají pravidelně v sobotu dopoledne, ustáleným zvykem bylo po dlouhá léta pořádat řemeslné jarmarky v pátek. „Zvažujeme pořádat je také v sobotu. Někteří místní si stěžovali, že se jich nemohou zúčastnit, že by jim lépe vyhovoval volný den než ten pracovní. To ale ještě musíme dořešit,“ řekl Michal Šmarda.