Kampaň se odehraje opět v ulicích Žďáru nad Sázavou a nově i v Bystřici nad Pernštejnem. Každoročním dodavatelem chutných koláčků jsou žďárské pekárny Enpeka a Pekařství Řečice. V Bystřici nad Pernštejnem se do kampaně zapojí Pekařství Koudelka.

„Cílem této kampaně je podpora Domácí hospicové péče. Svým finančním příspěvkem podpoříte tuto službu a získáte sladký koláč od místních pekařů. Finanční prostředky, které budou vybrány, poputují na zabezpečení péče o nevyléčitelně nemocné,“ vysvětlila Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou, pod kterou služba Domácí hospicová péče spadá.

Žďárští občané budou moci kampaň Koláč pro hospic podpořit především u stánku v Horní ulici vedle firmy Vesna lahůdky v době od 8 do 16 hodin. Před šestou hodinou ranní se přidají i zaměstnanci firem Žďas a Del ve Strojírenské ulici, v pozdějších hodinách pak i zaměstnanci skupiny firem PKS. Již tradičně se také do kampaně zapojí i žďárská poliklinika. Koláčky bude možné získat v kanceláři vrchní sestry Charitní ošetřovatelské služby od 8 do 12 hodin (3. patro polikliniky, naproti výtahům). Dále budou moci přispět i úředníci ze žďárského úřadu práce a městského úřadu. Během dopoledne bude možné potkat dvojice dobrovolníků s koláčky z řad studentů Střední zdravotnické a Vyšší odborné školy zdravotnické na náměstí, pěší zóně a dalších frekventovaných místech Žďáru.

V Bystřici nad Pernštejnem mohou zájemci získat koláčky na náměstí vedle prodejny Albert od 10 do 16 hodin. Díky vstřícnosti bystřického gymnázia bude možné potkat v ranním čase i studenty s košíky naplněnými koláči. Do kampaně se zapojí také pracovníci a klienti denního stacionáře Rosa, kteří v průběhu dopoledne navštíví s koláčky místní úřady. Od 9 do 14 hodin je možné odměnit se koláčem také v turistickém a informačním centru. Novinkou pro letošní rok je i virtuální podpora, kdy je možné přispět na Koláč pro hospic prostřednictvím portálu Darujspravne.cz a získat tak virtuální koláč. Tuto možnost mohou lidé využít v případě, že v den sbírky nemají možnost si koláč zakoupit ve stánku nebo od charitních dobrovolníků.

Domácí hospicová péče je terénní služba žďárské charity, která působí po celém okrese Žďár nad Sázavou. Služba poskytuje péči o těžce nevyléčitelně nemocné a umírající lidi a také podporu jejich blízkým pečujícím osobám. Tým pracovníků zahrnující lékaře, zdravotní sestry, pečovatelky, sociálního pracovníka, psychologa a duchovního umožňuje pacientovi setrvat v nemoci v jeho přirozeném domácím prostředí mezi svými blízkými až do konce života.

Lenka Šustrová