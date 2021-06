Pro děti v Gambii, na něž je cílená dobročinná sbírka Kola pro Afriku, se ve Velkém Meziříčí vybralo celkem devětašedesát jízdních kol.

Ve Velkém Meziříčí vybrali celkem devětašedesát jízdních kol. | Foto: se svolením města Velké Meziříčí

„Své vyřazené bicykly mohli lidé darovat v areálu sběrného dvora. Odevzdávala se kola v jakémkoliv stavu, klidně i nepojízdná. Odtud následuje přeprava do centrálního skladu v Ostravě, kde je mechanici opraví nebo z nich využijí náhradní díly. Poté už poputují do Afriky, kde poslouží dětem při cestách do škol,“ uvedla mluvčí velkomeziříčské radnice Lucie Málková.