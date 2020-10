„Máme otevřeno, ve vládním opatření se o knihovnách nemluví,“ potvrdil ředitel Knihovny Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou Roman Kratochvíl.

I v knihovně ale platí určitá omezení. Čítárna je zpřístupněna pouze registrovaným čtenářům. „A doba, po kterou tam mohou lidé sedět, je zkrácena na deset minut,“ informoval Kratochvíl.

Zavřené je také žďárské relaxační centrum a omezená doba provozu městského úřadu. „Provoz městského úřadu od 12. do 25. října bude omezen takto: V pondělí bude otevřeno v době od 7.30 do 12.30 hodin a ve středu od 11 do 16 hodin. Objednávkový systém bude mimo provoz. Již dříve objednaní klienti budou odbaveni v dohodnutých termínech,“ informoval mluvčí úřadu Matěj Papáček.