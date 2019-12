„Skládat střípky z historie nemocnice tak, aby to byl příběh, který bude čtenáře bavit a napínat, bylo velké dobrodružství. Knihou jsem chtěla vzdát hold všem, kteří nemocnici tvořili a kteří ji tvoří. Publikaci jsem skládala jako puzzle asi rok, byla to dřina, ale snad čtenářům udělá radost. Moc děkuji všem, kteří při téhle dobrodružné práci pomáhali,“ nechala se slyšet autorka.

V publikaci čtenáři najdou nejen podrobnosti o vývoji zdravotnického zařízení, ale také příběhy lidí, kteří nemocnici budovali, a kteří v ní po léta pracovali nebo pracují. „Již 80 let je lidem tato nemocnice nablízku, i proto jsme se rozhodli připomenout a přiblížit všechny důležité události a okamžiky její existence i z doby, kdy se o její stavbě teprve začalo uvažovat. Publikace čerpá informace nejen z různých doložených písemných pramenů, ale také ze vzpomínek a příběhů současných a bývalých zaměstnanců. Tak ožívá historie, která se píše každým dnem, znovu a znovu. Věříme, že kniha udělá radost. Doufáme, že by to mohl být i pěkný dárek pod vánoční stromeček,“ řekla ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě Věra Palečková.

Křest knihy se uskuteční u příležitosti adventního koncertu Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě 15. prosince v 16 hodin. „Pokud vše dobře dopadne, kmotrou knihy by měla být dcera architekta Bedřicha Rozehnala, který nemocnici v roce 1937 navrhl, paní Eva Rozehnalová. Koncert pořádáme společně s Českým rozhlasem Vysočina,“ prozradila Tamara Pecková.

Zájemci se o novou publikaci, která stojí 240 korun, mohou hlásit v novoměstském informačním centru, v knihkupectví ve Žďáře nad Sázavou nebo přímo v nemocnici. „Pokud si zájemci dorazí koupit knihu k nám do nemocnice, dostanou k ní i dárek v podobě pera s nápisem připomínajícím 80. výročí založení nemocnice,“ doplnila Tamara Pecková.