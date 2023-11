Letošní trávení času čekáním na Vánoce bude pro obyvatele Žďáru nad Sázavou velkolepější než v předchozích letech. Lidé totiž budou nově přes zimu bruslit na veřejném kluzišti. To bude stát na náměstí Republiky. Nová bude také světelná výzdoba, kterou se v městě pod Zelenou horou inspirovali v Třebíči či ve Světlé.

Advent ve Žďáře nad Sázavou, ilustrační foto. | Foto: Jaroslav Loskot

Samotný adventní program ve Žďáře začne prvního prosince zdobením stromečku Na to se těší Veronika Horáková. „Chodíváme se podívat s dětmi. Oči jim pak září víc než světýlka na stromečku. A jsem sama zvědavá, jaký advent ve městě bude. Slyšela jsem, že by to tentokrát nemělo být,“ řekla Deníku. Že letošní oslavy a přípravy budou oproti minulosti jiné, potvrzuje mluvčí města Blanka Sobolová.

Například do světelné výzdoby město investovalo téměř devět set tisíc korun. „Letošní advent v ulicích a životě města bude vypadat výrazně jinak, než jsou Žďáráci zvyklí. Stánky s občerstvením a nápoji jsme přesunuli do Nádražní ulice. Nové osvětlení v jednotném odstínu vytvoří adventní procházku od pěší zóny ke Staré radnici a dál kolem kostela svatého Prokopa ke Tvrzi. Součástí budou také 3D světelné objekty, jaké návštěvníci znají například z vánoční výzdoby ve Světlé nebo v Třebíči,“ vyjmenovala změny.

Sobolová přiblížila i veřejné kluziště, které bude stát na náměstí Republiky. Jeho rozměry jsou deset krát dvacet metrům. Naráz ho může využít až pětatřicet bruslařů. Poprvé na něj budou moci vyjet prvního prosince.

Zdroj: Deník / Zelená Křížová Helena

Jeho nákup město vyšel na více než milion a půl korun. „Byli jsme se podívat ve Velkém Meziříčí. Bavili jsme se s nimi o jejich pozitivním zkušenostech s kluzištěm. U nás zůstane otevřené minimálně do konce adventu. Podle zájmu ho můžeme ponechat otevřené i v lednu. Plocha bude k dispozici zdarma,“ dodala s tím, že dřevěnou podestu by do budoucna mohli využít jako pódium.

Do vánočního adventu ve Žďáře nad Sázavou se zapojí také knihovna, zámek nebo kino. V neděli třetího prosince totiž zavítá Mikuláš do kině Vysočina.

V knihovně M. J. Sychry pak budou v posledním měsíci roku vánoční kaligrafie či předvánoční zastavení. Zámek pak nabídne akce prodchnuté vánoční atmosférou.

Program ADVENT ve Žďáře

1. 12. Zdobení stromečků / náměstí Republiky

2. 12. Den pro dětskou knihu / Knihovna M. J. Sychry / 9.00 – 12.00

2. 12. Vánoce na zámku / Zámek Žďár

2. 12. Koncert - J. B. Sturz a varhanice K. Málková / kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře / 15.00

2. 12. Slavnostní Te Deum s emeritním biskupem (Vojtěch Cirkle) / kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře / cca 16.30

2. 12. Fler trh / Kulturní dům / 9.00 – 17.00

3. 12. Vánoce na zámku / Zámek Žďár

3. 12. Mikuláš v Kině Vysočina /Kino Vysočina / 10.30

3. 12. Cesta za strýčkem Mikulášem do nebe / Malá scéna Dům kultury / 15.00 – 18.00 / objednávka míst na www.effrenata.cz

3. 12. Rozsvícení vánočního stromku a nového osvětlení / náměstí Republiky, ulice Nádražní

4. 12. Buď fit a v pohodě / Poliklinika / 13.00 – 15.00

5. 12. Mikuláš v Moučkově domě /Moučkův dům / 16.00

5. 12. Vernisáž výstavy ilustrátorky Vlasty Švejdové / Stará radnice / 17.00

6. 12. Vánoční kostýmované čtení / ulice Nádražní / 17.00 – 18.00

7. 12. Vernisáž výstavy Vánoce na tvrzi / Tvrz, Moučkův dům / 17.00

7. 12. Předvánoční zastavení / knihovna M. J. Sychry / 16.30

8. 12. Výtvarná dílna / Stacík (ulice Haškova) / 9.00 – 15.00

8. 12. Vánoční kaligrafie / Knihovna M. J. Sychry / 17.00 – 20.00

9. 12. Baroko v srdci / náměstí Republiky, ulice Nádražní / 12.00 – 18.00

9. 12. Divadelní pohádka O čertovi / Malá scéna Dům kultury / 16.00

10. 12. Koncert – Iva Bittová pro Dlouhou cestu / Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše / 17.00

11. 12. Taneční hrátky / náměstí Republiky, ulice Nádražní / 16.00 – 17.00

12. 12. Výtvarná dílna / Stará radnice / 15.00

12. 12. Horácká písnička v adventu – folklorní spolek Studánka / ulice Nádražní / 17.00

12. 12. Horácká písnička v adventu – pěvecký sbor Svatopluk / ulice Nádražní / 18.00

13. 12. Workshop Slavnosti světla / Stará radnice / 14.00 – 17.00

13. 12. Průvod světla na Zelenou horu / Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše / 18.00

14. 12. Ostrov pohody / Stará radnice / 15.00

14. 12. Zimní kino / ulice Nádražní / 16.00 – 20.00

15. 12. Zimní kino / ulice Nádražní / 16.00 – 20.00

16. 12. Vánoce pana Lady I. / náměstí Republiky, ulice Nádražní / 11.00

16. 12. Ostrov pohody / Městské divadlo, Stará radnice

16. 12. Koncert – Two Peters / ulice Nádražní / 17.00

17. 12. Vánoce pana Lady II. / náměstí Republiky, ulice Nádražní / 11.00

17. 12. Ostrov pohody / Městské divadlo

17. 12. Vánoční koncert Voxel / ulice Nádražní / 17.00

17. 12. Janáčkovo kvarteto / Zámek Žďár

18. 12. Půjdem spolu do Betléma / Rodinné centrum Srdíčko / 15.00 – 18.00

19. 12. Střelecké závody / Horní 2 / 15.00 – 17.00

19. 12. Živý betlém / náměstí Republiky / 16.00 – 17.00

20. 12. Výtvarná dílna /Stará radnice / 15.00

21. 12. Vánoční koncert žáků Active / 16.00

22. 12. Divadelní inscenace Pohádka mládí, Vánoční dárek

22. 12. Kaligrafická výroba dárkových cedulek / Horní 2 / 16.00

23. 12. Rorátní mše svatá / Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše / 7.30

23. 12. Společné stavění betléma / kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře / 9.30 – 12.00

24. 12. Troubení z věže / věž kostela sv. Prokopa