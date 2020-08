Klíšťata na Vysočině nakazila letos nejvíce lidí za posledních jedenáct let

Klíšťata, která jsou obecně přemnožená, letos na Vysočině útočí častěji. Za posledních jedenáct let, co se týče období od ledna do konce července, klíšťata nakazila největší počet lidí v kraji právě letos. „Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Aktivita klíšťat samozřejmě nekončí,“ poznamenala ředitelka protiepidemiologického odboru krajské hygienické stanice Alena Dvořáková.

Klíšťata jsou letos mimořádně aktivní. | Foto: Deník / Jana Kudrhaltová

Konkrétně počet onemocnění klíšťovou encefalitidou je tak letos oproti stejnému období v loňském roce mnohem vyšší. „Od začátku loňského roku do konce července 2019 bylo celkem jednatřicet případů onemocnění v Kraji Vysočina. V letošním roce to bylo čtyřiapadesát případů onemocnění. To je téměř dvojnásobek, takže se jedná o dost významný nárůst,“ sdělila Alena Dvořáková. Zkušenost s klíšťaty má letos i Johanka Fnouček z Humpolce. „Letos jsem měla už dvě klíšťata. Hned jsem je ale objevila a vytáhla je. Očkovaná zatím nejsem, ale přemýšlím o tom, abych byla při takových případech víc v klidu,“ přemítala Johanka Fnouček. Na Vysočině zemřela další žena s Covidem. Přibylo dvacet nově nakažených Přečíst článek › Nejpostiženější oblastí, co se týče klíšťové encefalitidy, je zatím v letošním roce Jihlavsko, na které připadá šestnáct případů. „Je to ale celkem vyrovnané, protože Žďár nad Sázavou má čtrnáct případů, Havlíčkův Brod dvanáct, Třebíč také dvanáct a Pelhřimov zase klasicky nic, což je ale zvláštní,“ informovala krajská hygienička. Ideální podmínky Těmto krvelačným mini stvořením letos nahrávají i klimatické podmínky. „Zimy jsou mírné, klíšťata přežívají na myších a na vysoké zvěři. Takové klima je pro ně příznivé. Letos v létě bylo navíc chladněji a v červnu bylo hodně deštivo, takže to je pro ně ideální,“ řekla Dvořáková. Co se týče lymské boreliózy, tak u té odborníci takový nárůst nezaznamenali. „Od začátku letošního roku do konce července bylo 260 případů onemocnění a v loňském roce za stejné období to bylo 206 případů. Tam tedy není takový rozdíl,“ řekla Alena Dvořáková. Soudem propuštěný násilník zatím na svobodě není. Bude se dál léčit? Přečíst článek › Nejspíš s přibývajícími případy onemocnění roste i zájem o očkování proti klíšťové encefalitidě. „Stále větší zájem je vidět v ordinacích praktických lékařů i v ordinaci Očkování a cestovní medicíny Avenier v Jihlavě,“ sdělila Dvořáková. Očkování je podle Aleny Dvořákové, kromě používání repelentů, nošení dlouhých rukávů a nohavic, prohlížení se a odstraňování klíšťat, nejúčinější prevencí. „Je spousta lidí, kteří znají někoho ze svého okolí, kdo má těžký průběh nemoci. To je vystraší a podle toho se i zachovají a raději se nechají naočkovat,“ popsala své zkušenosti hygienička.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu